Через WhatsApp смартфони інфікували шпигунською програмою

Месенджер WhatsApp виправив помилку, яка дозволяла хакерам інсталювати шпигунське програмне забезпечення на смартфони. Про це в понеділок, 13 травня, повідомили блог TechCrunch та видання Financial Times.

У WhatsApp, який належить інтернет-гіганту Facebook, ще на початку травня виявили слабке місце у сервісі інтернет-телефонії, яке дозволяло інфікувати смартфони через інтернет-дзвінок. Помилку виправили за кілька днів. Жертвами кібератаки могли стати як "айфони" виробництва компанії Apple, так і телефони з операційними системами Android, Microsoft Windows Phones та Tizen.

WhatsApp залучив до розслідування інциденту урядові органи CША, йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, технологію, що уможлививла хакерський напад, розробила ізраїльська компанія NSO, яка виготовляє шпигунське програмне забезпечення та обладнання для спецслужб. Найвідоміша програма цієї компанії називається Pegasus, і вона може активувати мікрофон та камеру смартфону, а також отримувати дані про його місце перебування та зчитувати електронні повідомлення та СМС.

Як наголосила ізраїльська компанія у відповіді Financial Times, вона сама не використовує своє програмне забезпечення, це роблять тільки спецслужби.