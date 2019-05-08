 Через WhatsApp смартфони інфікували шпигунською програмою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Новини

Через WhatsApp смартфони інфікували шпигунською програмою

Месенджер WhatsApp виправив помилку, яка дозволяла хакерам інфікувати смартфони шпигунською програмою через інтернет-дзвінок.

WhatsApp на смартфоні

Месенджер WhatsApp виправив помилку, яка дозволяла хакерам інсталювати шпигунське програмне забезпечення на смартфони. Про це в понеділок, 13 травня, повідомили блог TechCrunch та видання Financial Times.

У WhatsApp, який належить інтернет-гіганту Facebook, ще на початку травня виявили слабке місце у сервісі інтернет-телефонії, яке дозволяло інфікувати смартфони через інтернет-дзвінок. Помилку виправили за кілька днів. Жертвами кібератаки могли стати як "айфони" виробництва компанії Apple, так і телефони з операційними системами Android, Microsoft Windows Phones та Tizen.

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WhatsApp залучив до розслідування інциденту урядові органи CША, йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, технологію, що уможлививла хакерський напад, розробила ізраїльська компанія NSO, яка виготовляє шпигунське програмне забезпечення та обладнання для спецслужб. Найвідоміша програма цієї компанії називається Pegasus, і вона може активувати мікрофон та камеру смартфону, а також отримувати дані про його місце перебування та зчитувати електронні повідомлення та СМС.

Як наголосила ізраїльська компанія у відповіді Financial Times, вона сама не використовує своє програмне забезпечення, це роблять тільки спецслужби.

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