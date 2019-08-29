Через 80 років від початку війни: онуки нацистських злочинців порушують мовчання

Ґабріеле Пальм-Функе (Gabriele Palm-Funke) добре пам'ятає той час, коли вона почала досліджувати минуле своєї родини. Вже 12 років минуло з того моменту, як вона разом зі своєю матір'ю та малолітнім сином поїхала у місце в Польщі, де народилася мати. Ввечері вони сиділи разом, говорили про минуле, про померлого дідуся. І тоді мати раптом каже: "Багатьох людей з жовтими зірками я ніколи не зможу забути".

Коли Ґабріеле Пальм-Функе почула це, в неї всередині все ніби здригнулося. Того вечора вона дізналася, що її дідусь був охоронцем в одному з концтаборів, де утримували євреїв за часів націонал-соціалізму. Про те, що йдеться про концтабір Тшебіня, вона дізналася згодом. Коли їй було шість років, її матір відвідувала там її дідуся та бачила багатьох людей, на одягу яких була зірка, якою нацисти позначали євреїв.

Концтабір Тшебіня у Польщі

Повернувшись до Німеччини, Пальм-Функе, теологиня за фахом, почала спершу шукати інформацію за ім'ям свого дідуся в інтернеті. Тоді ж вона надіслала запит до Федерального архіву Німеччини, а потім зрештою в одній з бібліотек натрапила на книжку зі спогадами людини, що пережила Голокост. І автор цієї книжки описував її дідуся, обервахмістра Любеінскі (Luboeinski), як нелюда. "Тоді мені спершу було по-справжньому зле", - пригадує Пальм-Функе. Її переповнювали лють і сором. І її також непокоїло питання про те, чому ніхто й ніколи в її сім'ї про це не говорив? Чому її дідусь ніколи не поніс покарання попри те, що він застрелив у концтаборі 17-річного хлопця?

Покарана була лише незначна частина нацистів

Згідно з різними оцінками, до злочинів часів нацизму причетні від 200 до 250 тисяч німецьких та австрійських чоловіків та жінок, а також етнічних німців, що мешкали за межами "третього рейха". І лише незначна їхня частина була засуджені німецьким правосуддям.

Німеччина тим часом добре переосмислила темну сторінку власної історії - часи націонал-соціалізму між 1933 та 1945 роками. Німецьку "культуру пам'яті" хвалять і в інших державах. Німцями було створено багато меморіалів та пам'ятників для вшанування жертв цих часів, а в шкільних програмах жахіттям нацизму приділено багато уваги. Але, попри це, у багатьох родинах зберігається мовчання про злочини дідусів та прабабусь - навіть після 80 років від початку Другої світової війни.

"Не хочеться бути зрадницею родини"

Лена Дітте Ніссен (Lena Ditte Nissen), якій зараз 32 роки, ще з 14-річного віку знає, що члени її родини колись були причетні до злочинів нацизму. У своїй квартирі у Кельні вона переглядає чорно-білі фотографії. На цих світлинах - її прабабуся Нанна Конті (Nanna Conti), головна акушерка у "третьому рейху", яка була відповідальна за те, що новонароджених дітей з вадами вбивали. Також на фотографіях - її двоюрідний дід Леонардо Конті (Leonardo Conti), лікар, очільник медичної системи за націонал-соціалізму, що був причетний до проведення дослідів над людьми.

Леонардо Конті - один із головних медиків "третього рейху"

Восени цього року Ніссен представить спогади прабабусі у формі культурного проєкту. Із цих мемуарів видно, якою люблячою матір'ю вона була - будучи одночасно переконаною націонал-соціалісткою.

Ніссен почала дедалі більше вивчати історію власної родини після того, як сучасні правопопулісти в Німеччині вперше почали з'являтися у парламентах німецьких земель (вперше це сталося 2014 року в Саксонії), а потім - у 2017 році - обралися й до Бундестагу. І тому саме зараз вона вважає важливим говорити про злочинців у її сім'ї, навіть якщо вона, за її ж словами, "відчуває дуже сильний внутрішній спротив". "Я гадаю, що це багато у чому пояснюється лояльністю всередині родини - не хочеться бути зрадницею", - пояснює свої почуття жінка.

Вже кілька місяців Ніссен є членом спільноти людей, члени родин яких були злочинцями, їхніми соратниками або жертвами в часи нацизму. Сім'я Петера Поґані-Внендта (Peter Pogany-Wnendt), який очолює цю групу, належить до останньої категорії: його батьки вижили під час Голокосту, а його бабуся й дідусь, угорські євреї, були, ймовірно, застрелені в Угорщині нацистами. Поґані-Внендт працює психотерапевтом у Кельні, у своїй практиці він показує фотографію бабусі й дідуся у дерев'яній рамці, називаючи їх "носителями смутку і болю родини".

Бабуся і дідусь Петера Поґані-Внендта

Психотерапевт Поґані-Внендт вже тривалий час шукає відповідь на питання, чому люди мовчать про те, що сталося багато десятиліть тому, про цю темну сторінку історії. Багато з тих людей, які брали участь у війні та були причетні до Голокосту, ніколи про це не говорили, каже він. "Несвідомо вони передали наступному поколінню цю неспокуту провину і почуття сорому", - вважає Поґані-Внендт. На його думку, те, що крайня права риторика і антисемітизм у Німеччині знову стали припустимими у суспільстві, може бути, зокрема, і наслідком цього пригнобленого почуття провини.

Мовчання довжиною у десятиліття

Так само як Лена Дітте Ніссен та Ґабріеле Пальм-Функе, Ґай Гофманн (Guy Hofmann) також шукав сліди нацистських злочинів у своїй родині. Кілька років тому він вперше натрапив на статтю на Вікіпедії про свого двоюрідного діда, який за часів нацистської диктатури був керівником важливого відомства у Мюнхені. І який незадовго до завершення Другої світової війни застрелив бійця руху опору. Гофманн ріс неподалік від місця, де було скоєне це вбивство, і часто ходив повз нього, коли був хлопчиком і юнаком. Про те, що на цьому місці один з членів родини став злочинцем, у сім'ї протягом десятиліть зберігалося цілковите мовчання.

Гофманну здається, що він лише на початку дослідження історії власної сім'ї. "Чим більше інформації я збираю, тим легше мені стає", - каже він. Тим не менш, Гофманн зізнається: попри те, що він не хоче брати на себе відповідальність за діяння членів своєї родини, таке минуле все одно є для нього обтяжливим. Нерідко йому також докучає недобре передчуття, що добробут його сім'ї може пояснюватися "аріанізацією", тобто примусовим вилученням у євреїв їхнього майна.

Тим часом Гофманн познайомився з онучкою чоловіка, якого застрелив його двоюрідний дід. Нещодавно він почав досліджувати й минуле свого діда. Для нього є важливим пролити світло на темну сторону історії його родини та зазирнути у кожен її куточок.

Табір смерті "Освенцім" Ворота з написом "Праця звільняє" Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

Табір смерті "Освенцім" В одному з адміністративних приміщень Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

Табір смерті "Освенцім" В одній з камер Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

Табір смерті "Освенцім" Нашивки Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

Табір смерті "Освенцім" Табір "Аушвіц 2" Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

Табір смерті "Освенцім" Всередині барака В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

Табір смерті "Освенцім" Табір смерті Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

Табір смерті "Освенцім" Рабська праця Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

Табір смерті "Освенцім" До "медиків" Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

Табір смерті "Освенцім" Обслуга Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

Табір смерті "Освенцім" Голокост Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

Табір смерті "Освенцім" Дорога смерті Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

Табір смерті "Освенцім" В музеї В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

Табір смерті "Освенцім" Печі, в яких спалювали тіла В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

Табір смерті "Освенцім" Величезна територія "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

Табір смерті "Освенцім" Звільнені 27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

Табір смерті "Освенцім" Що було далі Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

Табір смерті "Освенцім" Державний музей "Аушвіц-Біркенау" 1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

Табір смерті "Освенцім" Пам'ятна плита Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Табір смерті "Освенцім" Число жертв Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї. Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко

