Через 30 років після падіння Берлінського муру: чому Схід і Захід Німеччини досі різні

Схід Німеччини в економічному плані упевнено наздоганяє Захід. Про це свідчать свіжі дані урядового звіту щодо "Стану німецької єдності". Згідно з ними, вирівняння стандартів життя просунулося далеко уперед. Але це - показники економіки, а от у політичному та емоційному вимірі може видатися, що прірва між двома частинами Німеччини лише поглиблюється: за одним із опитувань, 57 відсотків мешканців сходу Німеччини заявили, що відчувають себе "громадянами другого сорту" і майже половина з них додали, що незадоволені тим, як функціонує демократія. Цілком очевидно, що сприйняття возз'єднання на Заході і на Сході відрізняються.

Східнонімецький психотерапевт Ганс-Йоахім Мааз (Hans-Joachim Maaz) вважає, що східні німці успадкували від часів Німецької демократичної республіки (НДР) критичне ставлення до державних інститутів. "Загалом населення на сході Німеччини більш критичне до капіталістичної системи, владних інститутів, мас-медіа. Тому і постав критичний рух проти політики, де досі домінують і тон задають "західняки"", - пояснює він.

Східнонімецький психотерапевт Ганс-Йоахім Мааз

Водночас західнонімецька соціальна психологиня Беате Кюппер (Beate Küpper) підкреслює, що відмінності між східними та західними німцями надовго укорінилися через тривалий досвід розділеного Муром життя. Але не вони самі по собі становлять проблему, а сприйняття "колективної депривації" на Сході, де досі бракує відчуття повної співучасті у процесах, що відбуваються в країні, зазначає Кюппер.

Електоральне поле правих популістів

Мабуть, найбільш промовистим показником ментальної прірви між двома частинами країни слугують виборчі результати правопопулістів із партії"Альтернатива для Німеччини" (АдН). Якщо у західних федеральних землях вони збирають близько 10 відсотків голосів, то у східних - близько 25. Так було на останніх земельних виборах у Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії.

Цікаво, що заснована у західнонімецькому Гессені АдН у східнонімецьких землях перебрала на себе роль протестної сили, яку досі виконували Ліві - нащадки східноміецьких комуністів із колишньої Соціалістичної єдиної партії (SED). "Кінець розвороту!" - під цим гаслом АдН здобула чимало голосів. Водночас Мааз застерігає від того, щоби вважати усіх виборців АдН на сході прихильниками крайньоправих ідей. "Образи і дискримінація цих виборців лише зміцнюють позиції цієї партії", - розмірковує він.

Західнонімецькі політики подекуди із деякою зарозумілістю висловлювалися про високі виборчі результати АдН. Голова Зелених Роберт Габек (Robert Habeck) на початку року заявив, що його партія робитиме все, аби "Тюрингія стала відкритою, вільною, ліберальною і демократичною". На сході ці слова викликали хвилю обурення, мовляв, політик вважає, що сьогодні Тюрингія недемократична. "У якій в'язниці я прожив усі ці роки?" - саркастично відреагував на ці слова соціал-демократ із Тюрингії Карстен Шнайдер (Carsten Schneider). В АдН теж не промовчали з цього приводу. Мовляв, східні німці "не потребують того, щоби їх повчали демократії".

Соціологиня із західної Німеччини Беате Кюппер

У свою чергу Беате Кюппер нагадує, що ні Захід у 1945-му, ні Схід у 1989-му не стали демократичними за помахом чарівної палички. Демократія потребує постійного утвердження і розвитку. "Тому доречнішим було б сказати, що ми всі мусимо ставати демократичнішими", - каже Кюппер, але погоджується з тим, що східнонімецькі землі справді тут трохи відстають від західних регіонів, адже і часу на перетворення вони мали менше. Мааз же вважає, що правду слід шукати десь посередині і саме на цьому і має ґрунтуватись здоровий демократичний дискурс.

Не у грошах щастя

У тій же партії Зелених із посиленням позицій правих популістів пропонують боротися збільшенням інвестицій в інфраструктуру східних регіонів. Така пропозиція співзвучна підходам і інших великих німецьких партій. Одначе Беате Кюппер упевнена, що самими "дощами з грошей" тут не допомогти, адже це не вирішує проблему із відчуттям "другосортності" та не лікує персональну травму, яку пережили багато "оссі" (як називають східних німців) із розпадом соціалістичної системи.

Водночас, багато з них не хочуть, щоби їх сприймали "жертвами обставин". Зрештою, вони самі взяли на себе відповідальність за свою долю і стали рушієм нових перетворень.

Відмінності - не на шкоду

Тож який підсумок можна підбити? Уповноважений федерального уряду з питань східнонімецьких земель Крістіан Гірте (Christian Hirte) робить двоякі висновки: з одного боку "соціо-економічна ситуація на сході є кращою, ніж ми могли собі уявити 30 років тому", каже він. З іншого боку, "не варто перебільшувати".

Ганс-Йоахім Мааз, зі свого боку, радить "західнякам" прислухатися до голосів "оссі", не фарбувати їх "на коричневе" із натяками на суцільні праворадикальні симпатії, розібратися зі змістом їхньої критики. А протестний рух, який виражається у тому числі і підтримкою АдН, має допомогти із розумінням того, що саме ще слід змінити.

Найоптимістичнішим виглядає погляд Беати Кюппер, яка нічого негативного не вбачає у збереженні відмінностей між двома частинами Німеччини. Зрештою, зазначає вона, мешканці півночі ФРН і, скажімо, баварці на півдні теж мають ментальні відмінності. Але це лише збагачує Німеччину і робить її цікавішою, додає вона.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Наввипередки з часом Фотограф Андреас Мец (Andreas Metz) упродовж трьох років подорожував Східною Німеччиною, розшукуючи артефакти та будівлі з часів Німецької Демократичної Республіки (НДР). Більшості з них - як цій світловій рекламі у Лейпцигу - загрожує руйнування або знищення. Ці світлини увійшли до книжки "Східні місця - Зі зникання й віднайдення НДР" ("Ost Places - Vom Verschwinden und Wiederfinden der DDR").

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? "Спонукати людей відвідати ці місця" "Книжка повинна стати і трохи путівником, спонукати людей відвідати ці місця і самим вирушити в експедицію", - говорить фотограф Мец. Ресторан "Латаття" у Потсдамі, відкритий у 1983 році, донині працює. У НДР було більше 70 бетонних будівель на кшталт цієї, спроектованих будівельним інженером Ульріхом Мютером (Ulrich Müther). Багато з них уже знесені.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Забутий Ленін у Бранденбурзі Цей надбитий бюст Леніна Андреас Мец знайшов у бранденбурзькому Фюрстенберзі захованим у густих кущах. Він припускає, що бюст забули під час виведення радянських військ, які розміщувалися неподалік.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Відкривати Схід на велосипеді Аби зібрати матеріал для книжки, Андреас Мец подорожував Східною Німеччиною виключно на громадському транспорті, а також - переважно - на велосипеді. "Коли їдеш на велосипеді, інтенсивніше сприймаєш місця, тому що їдеш відносно повільно", - говорить він. На цій світлині зображений вхід до атомної електростанції Райнсберг у Бранденбурзі, яка у 1990 році була виведена з експлуатації.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Не лише кордон і репресії "Я хотів би зобразити багатогранний образ НДР і життя в НДР. Показувати не лише негативні аспекти - кордон, "Штазі" (міністерство державної безпеки в НДР. - Ред.), в'язниці - але й щоденне життя", - розповідає фотограф. Цю гірку-слоненя із часів НДР він знайшов на одному з дитячих майданчиків у Лейпцигу.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Пропаганда атомної енергії Це величезне панно "Мирне використання ядерної енергії" нині стоїть посеред поля в Тюрингії. Раніше довкола нього знаходилося підприємство, на якому видобували уран для радянських атомних бомб. За видобутком урану НДР посідала четверте місце у світі. Загалом було видобуто і перероблено 231 тисячу тонн породи - тисячі робітників піддавалися шкідливому для здоров'я опроміненню.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Кабельний завод у Берліні Цю фотографію Андреас Мец зробив на території колишнього кабельного заводу в районі Берліна Кепенік. Свого часу тут працювали 1600 людей, однак у середині 1990-х виробництво припинили. Нині стіни приміщень вкривають графіті, а залізні опори обвіває плющ. На території підприємства хочуть побудувати близько тисячі квартир. Залишити планують лише деякі будівлі, які мають статус пам'яток архітектури.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Культура кіно в НДР Кінотеатр International на алеї Карла Маркса в Берліні відкрили у 1963 році. За часів НДР тут відбувалися прем'єри як численних фільмів, знятих державною кіностудією DEFA, так і міжнародних кінокартин на кшталт стрічки "Брудні танці". Кінотеатр працює дотепер.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Дачний будиночок генсека Цей непримітний, напіврозвалений садовий будиночок - дача не кого-небудь, а тодішнього генсека Соціалістичної єдиної партії Німеччини Еріха Гонекера (Erich Honecker). Вона знаходиться на території лісового селища Вандліц. Тут жила тодішня партійна еліта - відрізаною від решти населення - у шикарних, як для НДР, умовах.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Берлінський мур як мистецький об'єкт Більшість артефактів і будівель, сфотографованих Андреасом Мецом, донині були мало відомі в Німеччині. Однак є у збірці й деякі широко відомі об'єкти - передусім Берлінський мур. Ці розмальовані залишки Муру фотограф зазнімкував у бранденбурзькому містечку Кляйнмахнов, що між Потсдамом та Берліном. Автор: Мара Бірбах

