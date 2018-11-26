Через "євробляхерів" може зупинитися виробництво на німецьких заводах в Україні

На кордонах з Польщею і Словаччиною вже декілька днів стоять десятки вантажівок із компонентами і готовою продукцією. Їх, так само як і інший транспорт, не пропускають власники нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією, які не хочуть сплачувати мито, - так звані "євробляхери". Найбільших збитків від цього зазнають підприємства, які завозять з країн ЄС компоненти, частково або повністю збирають їх в Україні та експортують назад в країни Євросоюзу певні види продукції.

Загрожують великі штрафи

Найбільш масштабні виробництва такого типу традиційно мають в Україні німецькі компанії, що виробляють складові для автомобілів. "На даний час у нас на кордоні стоїть близько 12-ти машин. Двом машинам, які чекали з вихідних, проїхати вдалось сьогодні", - повідомив у вівторок, 27 листопада, у розмові з DW директор української дочки німецько-японської компанії Sumitomo Electric Bordnetze SE Олександр Шламп. Його компанія здійснює кабельну в'язку для автомобілів групи Volkswagen із завезених з Німеччини компонентів. На українському заводі працює більше п'яти тисяч людей. "Нам загрожують великі штрафи, якщо ми вчасно не поставимо продукцію до Німеччини. Адже Україна не оголосила надзвичайний стан, жодного офіційного форс-мажору немає", - зазначив Шламп. За його словами, якщо заблоковані на кордоні компоненти не вдасться повністю завезти протягом кількох наступних днів, виробництво доведеться зупинити.

Таку загрозу у розмові з DW підтвердив й інший німецький виробник складових для автомобілебудування - компанія Kromberg&Schubert. "Порівняно з іншими, нам ще пощастило із хорошими запасами компонентів. Але якщо за два дні нічого не зміниться, ситуація буде дуже критичною", - констатував у розмові з DW технічний директор українського заводу компанії Славомір Качмарек. За його словами, ситуація з виїздом вантажівок з України дещо краща, тоді як в Україну завезти нічого не вдається.

Водночас Державна прикордонна служба України 27 листопада заявила, що низку переходів на кордоні розблоковано.

"Ми платимо свої податки"

Представники німецьких підприємств сподіваються, що уряд у Києві після кількох років бездіяльності нарешті остаточно вирішить проблему з автомобілями на іноземних номерах, аби такі ситуації не повторювалися. "Треба навести порядок з купленими за кордоном автомобілями, ввести це в правове поле", - закликає Славомір Качмарек.

Його колега з Sumitomo Electric Bordnetze дещо критичніше ставиться до блокування кордонів і неспроможності влади розв'язати проблему. "Страждає репутація країни. Нездатність органів влади навести порядок з групою людей, які порушують закон - ні мені, ні нашим клієнтам це незрозуміло", - наголошує Олександр Шламп. Директор української дочки німецько-японської компанії називає неприйнятною ситуацію, коли люди і підприємства, які постійно сплачують податки, страждають від дій людей, які не хочуть платити податки за свої автомобілі.