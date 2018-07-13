 Через удар Ізраїлю в Сирії загинуло дев′ять військових - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Через удар Ізраїлю в Сирії загинуло дев'ять військових - спостерігачі

Ізраїль завдав удару по сирійській базі біля Аллеппо, через що загинуло дев'ять проурядових військових, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Ізраїльська армія поки не коментує цю інформацію.

Місто Алеппо (архівне фото)

Місто Алеппо (архівне фото)

Щонайменше дев'ять проурядових військових загинуло на півночі Сирії через атаку з боку Ізраїлю. Про це в понеділок, 16 липня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні. Раніше спостерігачі повідомляли, що на сирійській базі також знаходились іранські військові.

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Мішенню ракетної атаки стала, зокрема, база рекрутування шиїтського ополчення, яке воює на боці Асада. За даними спостерігачів, загинули 26 бійців, переважно іранців. У Тегерані спростовують загибель своїх громаняд. (30.04.2018)

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Спостерігачі повідомили, що зафіксували хвилю вибухів біля аеропорту Нейраб. "Вони були викликані ракетною атакою, ймовірно, вона була здійснена Ізраїлем. Ціллю були позиції сирійського режиму та його союзників у аеропорті Нейраб і навколо нього", - повідомив Сирійський центр моніторингу.

Сирійські державні ЗМІ також повідомили, що пізно ввечері в неділю, 15 липня, Ізраїль завдав удару по позиціях сирійської армії у провінції Алеппо. В результаті була пошкоджена військова база. Представники ізраїльської армії поки не прокоментували цю інформацію.

Від початку сирійського конфлікту в 2011 році повітряні сили Ізраїлю здійснили близько сотні обстрілів об'єктів та іранських позицій у Сирії. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман раніше застерігав Іран від довготривалої військової присутності в Сирії та заявив, що Ізраїль не дозволить Ірану закріпитися в цій країні.

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    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

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    Кількість загиблих невпинно зростає

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    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

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    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

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    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


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