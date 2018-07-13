Через удар Ізраїлю в Сирії загинуло дев'ять військових - спостерігачі

Щонайменше дев'ять проурядових військових загинуло на півночі Сирії через атаку з боку Ізраїлю. Про це в понеділок, 16 липня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні. Раніше спостерігачі повідомляли, що на сирійській базі також знаходились іранські військові.

Спостерігачі повідомили, що зафіксували хвилю вибухів біля аеропорту Нейраб. "Вони були викликані ракетною атакою, ймовірно, вона була здійснена Ізраїлем. Ціллю були позиції сирійського режиму та його союзників у аеропорті Нейраб і навколо нього", - повідомив Сирійський центр моніторингу.

Сирійські державні ЗМІ також повідомили, що пізно ввечері в неділю, 15 липня, Ізраїль завдав удару по позиціях сирійської армії у провінції Алеппо. В результаті була пошкоджена військова база. Представники ізраїльської армії поки не прокоментували цю інформацію.

Від початку сирійського конфлікту в 2011 році повітряні сили Ізраїлю здійснили близько сотні обстрілів об'єктів та іранських позицій у Сирії. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман раніше застерігав Іран від довготривалої військової присутності в Сирії та заявив, що Ізраїль не дозволить Ірану закріпитися в цій країні.

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