 Через теплу зиму ″Газпром″ скоротив видобуток газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2020

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Новини

Через теплу зиму "Газпром" скоротив видобуток газу

У січні 2020 року "Газпром" скоротив видобуток газу на шість відсотків порівняно із січнем 2019 року. Російська компанія сподівалася на холоднішу зиму.

Через теплу зиму Газпром скоротив видобуток газу

Через теплу погоду в січні російський газовий гігант "Газпром" був змушений скоротити видобуток газу на шість відсотків - до 44,3 мільярда кубічних метрів порівняно із 47,32 мільярдами кубометрів у січні 2019 року. Про це в неділю, 2 лютого, повідомило агентство "Інтерфакс".

"Газпром" очікував, що січень 2020 року в Росії буде приблизно на градус холоднішим, ніж роком раніще. Проте погода виявилася найтеплішою за останнє десятиріччя - на п'ять градусів вище, ніж за останні три роки.

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Загалом же січневий видобуток газу всіма компаніями в Росії скоротився на 3,1 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2019 року та склав 65,51 мільярда кубометрів.

Також, за розрахунками "Інтерфаксу", скоротився експорт газу з Росії - до 13,3 мільярда кубометрів порівняно із 17,55 мільярдами кубометрів у січні 2019 року. Це пояснюється тим, що в умовах невизначеності щодо українського газового транзиту європейські споживачі зробили великі запаси в європейських сховищах газу й до підписанні транзитної угоди їх майже не витрачали.

Зараз же надлишок газу тисне на ціну на європейському газовому ринку, яка вже впала до літніх показників (приблизно 110 доларів за тисячу кубометрів). За такої ціни російським компаніям вигідніше продавати газ на внутрішньому ринку, а не експортувати.

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  • Путін і Ердоган на введенні в дію Турецького потоку

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    "Турецький потік" поки недозавантажений

    Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Азербайджанський газ для Болгарії

    Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    TAP продовжує TANAP

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  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

    2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.

  • Бурові платформи в Норвегії

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

  • Будівництво газопроводу Balticconnector

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


DW.COM

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

"Північний потік-2", "Турецький потік", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Які завдання всіх цих газопроводів і що вони означають для "Газпрому"? Про це - в галереї DW. (19.01.2020)  

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