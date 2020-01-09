Через теплу зиму "Газпром" скоротив видобуток газу

Через теплу погоду в січні російський газовий гігант "Газпром" був змушений скоротити видобуток газу на шість відсотків - до 44,3 мільярда кубічних метрів порівняно із 47,32 мільярдами кубометрів у січні 2019 року. Про це в неділю, 2 лютого, повідомило агентство "Інтерфакс".

"Газпром" очікував, що січень 2020 року в Росії буде приблизно на градус холоднішим, ніж роком раніще. Проте погода виявилася найтеплішою за останнє десятиріччя - на п'ять градусів вище, ніж за останні три роки.

Загалом же січневий видобуток газу всіма компаніями в Росії скоротився на 3,1 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2019 року та склав 65,51 мільярда кубометрів.

Також, за розрахунками "Інтерфаксу", скоротився експорт газу з Росії - до 13,3 мільярда кубометрів порівняно із 17,55 мільярдами кубометрів у січні 2019 року. Це пояснюється тим, що в умовах невизначеності щодо українського газового транзиту європейські споживачі зробили великі запаси в європейських сховищах газу й до підписанні транзитної угоди їх майже не витрачали.

Зараз же надлишок газу тисне на ціну на європейському газовому ринку, яка вже впала до літніх показників (приблизно 110 доларів за тисячу кубометрів). За такої ціни російським компаніям вигідніше продавати газ на внутрішньому ринку, а не експортувати.