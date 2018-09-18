 Через судову реформу Єврокомісія позивається проти Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

Через судову реформу Єврокомісія позивається проти Польщі

Єврокомісари вважають, що нещодавні зміни до польського законодавства підривають незалежність судової системи країни й звернулися через це до Європейського суду.

Польща

Протести проти суперечливої судової реформи в Польщі

Європейська Комісія (ЄК) звернулася з позовом до Європейського суду проти Польщі через нещодавно ухвалену в цій східноєвропейській країні судову реформу. Про це в понеділок, 24 вересня, повідомили в Брюсселі представники ЄК, передає агенція новин dpa.

Єврокомісари вважають, що один із пунктів нещодавньої польської судової реформи становить серйозне порушення принципу незалежності судової системи. Раніше Єврокомісія вже неодноразово зверталася до польського уряду з вимогою добровільно змінити ці норми, але Варшава відмовила Брюсселю в цьому. Тож тепер єврокомісари звернулися з позовом до Європейського суду.

У разі, якщо судді названої інстанції дійдуть такого ж висновку, що й єврокомісари, то уряду в Варшаві таки доведеться змінити цей закон. Інакше країні доведеться сплатити значні грошові штрафи.

Чиновників у Брюсселі обурила норма одного з останніх польських законів, що дозволила знизити пенсійний вік для суддів Вищого суду Польщі з 70 до 65 років. Критики заявляють, що влада намагається за допомогою цих змін усувати з посад неугодних суддів. 

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