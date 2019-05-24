 Через скандал у Тюрингії звільнився уповноважений уряду у справах східних земель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2020

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Новини

Через скандал у Тюрингії звільнився уповноважений уряду у справах східних земель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель наполягла на звільненні Крістіана Гірте через те, що він привітав з обранням нового прем'єра Тюрингії, який переміг завдяки підтримці правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".

Крістіан Гірте

Крістіан Гірте

Через скандал із виборами прем'єр-міністра у Тюрингії пішов у відставку уповноважений уряду Німеччини у справах східних федеральних земель Крістіан Гірте (Christian Hirte). "Канцлерка Меркель сказала мені, що я більше не можу бути уповноваженим Федерального уряду у справах східних земель. Тому, слідуючи її пропозиції, я попросив про звільнення", - написав він у своєму Twitter у суботу, 8 лютого.

Раніше Крістіан Гірте публічно привітав главу Вільної демократичної партії (ВДП) в регіоні Томаса Кеммеріха (Thomas Kemmerich) з обранням прем'єр-міністром Тюрингії, яке відбулося завдяки голосам правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Перемога Кеммеріха викликала політичний скандал у країні. У перший же день після обрання він заявив про відставку за рішенням своєї партії. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за перегляд результатів голосування та не виключила проведення нових виборів у Тюрингії.

Гірте привітав Кеммеріха в Twitter, написавши, що його обрання підтверджує центристський "червоно-червоно-зелений" вибір жителів Тюрингії. За це уповноважений уряду був підданий жорсткій критиці, зокрема й з боку своїх однопартійців по Християнсько-демократичному союзу (ХДС), де він обіймає посаду заступника голови осередку партії в Тюрингії.

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Крістіан Гірте з березня 2018 року обіймав посаду уповноваженого уряду Німеччини у справах східних земель і одночасно був парламентським статс-секретарем при федеральному міністрові економіки. Він сам себе називав "лобістом" східної Німеччини. З 2008 року він був обраний депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу.

Як повідомлялось, представник ВДП Томас Кеммеріх був обраний прем'єром Тюрингії 5 лютого. За його кандидатуру свої голоси віддали, окрім його однопартійців та представників Християнсько-демократичного союзу, також і правопопулісти партії "Альтернатива для Німеччини", що стало прецедентом для німецької політики та викликало скандал у країні. Наступного дня Кеммеріх анонсував свою відставку, а ВДП оголосила про плани ініціювати позачергові вибори до ландтагу Тюрингії.

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