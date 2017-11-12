Через сильний смог у Нью-Делі обмежили рух авто і закрили школи

Через сильний смог у Нью-Делі в понеділок, 4 жовтня, місцева влада призупинила роботу на будівельних майданчиках, закрила школи щонайменше до вівторка та обмежила рух автомобілів у місті. Як зазначає агентство AFP, кожної зими 20-мільйонне місто Нью-Делі огортає смог через викиди авто та промисловості, а також через фермерів, які масово починають спалювати рештки пшениці і рису на полях поблизу мегаполіса. Нинішній рівень забруднення повітря є одним з найгірших за останні три роки.

Прем'єр-міністр регіону Нью-Делі Арвінд Кейріваль заявив, що забруднення повітря стало "нестерпним". "Дим всюди, через нього молодь, діти та люди похилого віку ледве можуть дихати", - заявив Кейріваль у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Twitter. У місті призупинили навчання в школах, а школярам роздали респіратори.

Щоб зменшити рівень забрудення повітря, місцева влада вже заборонила в'їзд у столицю дизельним авто. Винятки - машини, які перевозять товари першої необхідності. Також введені обмеження на користування приватним автотранспортом. Автомобілі зможуть виїжджати на вулиці через день - в залежності від того, закінчуються їхні номери на парне чи непарне число.

Інші частини країни також потерпають від густого смогу. Для захисту Тадж-Махалу, який знаходиться приблизно в 250 кілометрах на південь від столиці, місцева влада привезла спеціальний очищувач повітря. Це було зроблено через побоювання, що токсини у повітрі можуть частково пошкодити мармурову будівлю 17 століття.

У Тадж-Махал місцева влада привезла спеціальний очищувач повітря

Екологи закликали прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді "взяти ситуацію під власний контроль" і нарешті вирішити проблему. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 14 міст Індії належать до числа 15 найбільш забруднених міст світу. На думку експертів, забрудення повітря в містах Індії спричиняє понад мільйон передчасних смертей щороку.