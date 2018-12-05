Через протести "жовтих жилетів" у Парижі закриють Лувр і Ейфелеву вежу

Через заплановану на суботу, 8 грудня, чергову акцію протесту "жовтих жилетів" у Парижі закриють для відвідувачів Єйфелеву вежу та інші популярні туристичні пам'ятки, зокрема, музей Лувр. Про закриття Лувра повідомляється на сторінці музею в Twitter у четвер, 6 грудня, з посиланням на "виняткові обставини".

Розташований неподалік від знаменитого музею сад Тюїльрі також цього дня буде закритим, як і музей Ежена Делакруа.

З річною кількістю відвідувачів у 8,1 мільйона осіб Лувр у 2017 році був найпопулярнішим музеєм французької столиці. На другому місці за відвідуваністю - Ейфелева вежа,яку щорічно відвідують 6,2 мільйона туристів.

Нагадаємо, на суботу у Франції, зокрема і в Парижі, анонсовані нові протести "жовтих жилетів". Щоб не допустити повторення випадків насильства, які мали місце під час минулих акцій, французька влада має намір задіяти для охорони порядку в усій країні 89 тисяч правоохоронців, з них вісім тисяч - у Парижі.

Протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, протестувальники збираються продовжити антиурядові акції.