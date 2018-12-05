 Через протести ″жовтих жилетів″ у Парижі закриють Лувр і Ейфелеву вежу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Через протести "жовтих жилетів" у Парижі закриють Лувр і Ейфелеву вежу

У французькій столиці закриють низку популярних туристичних пам'яток через заплановані на суботу нові протести "жовтих жилетів". Серед них - Лувр і Ейфелева вежа.

Протести жовтих жилетів перед Тріумфальною аркою у Парижі

Протести "жовтих жилетів" перед Тріумфальною аркою у Парижі

Через заплановану на суботу, 8 грудня, чергову акцію протесту "жовтих жилетів" у Парижі закриють для відвідувачів Єйфелеву вежу та інші популярні туристичні пам'ятки, зокрема, музей Лувр. Про закриття Лувра повідомляється на сторінці музею в Twitter у четвер, 6 грудня, з посиланням на "виняткові обставини".

Розташований неподалік від знаменитого музею сад Тюїльрі також цього дня буде закритим, як і музей Ежена Делакруа. 

З річною кількістю відвідувачів у 8,1 мільйона осіб Лувр у 2017 році був найпопулярнішим музеєм французької столиці. На другому місці за відвідуваністю  - Ейфелева вежа,яку щорічно відвідують 6,2 мільйона туристів.

DW.COM

Уряд Франції у вівторок може оголосити про тимчасову відмову від планів підвищення акцизу на пальне. Саме вони стали каталізатором насильницьких протестів. Та прірва між населенням та елітами лише поглиблюється. (04.12.2018)

Французький уряд пішов на поступки "жовтим жилетам" та повністю відмовився від підвищення акзиців на пальне, заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. (05.12.2018)

Нагадаємо, на суботу у Франції, зокрема і в Парижі, анонсовані нові протести "жовтих жилетів". Щоб не допустити повторення випадків насильства, які мали місце під час минулих акцій, французька влада має намір задіяти для охорони порядку в усій країні 89 тисяч правоохоронців, з них вісім тисяч - у Парижі.

Протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, протестувальники збираються продовжити антиурядові акції.

Дивитись відео 04:23
Now live
04:23 хв

Чим Макрон розлютив французів - історія "жовтих жилетів" (05.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Чим Макрон розлютив французів - історія "жовтих жилетів" (05.12.2018)  

Також за темою

Gelbwesten-Protest in Paris

Протести "жовтих жилетів": поліція затримала понад 100 демонстрантів у Парижі 01.12.2018

Французькі правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів з руху "жовтих жилетів" на Єлисейських полях. Були затримані понад 100 осіб, у Парижі посилені заходи безпеки.

Macron Arc de Triomphe Ausschreitungen Gelbwesten

Макрон закликає уряд до переговорів з представниками "жовтих жилетів" 02.12.2018

Еммануель Макрон та представники французького уряду провели надзвичайну нараду через протести "жовтих жилетів", після якої президент Франції закликав уряд і демонстрантів до переговорів.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

Влада Франції очікує нової хвилі насильства під час протестів "жовтих жилетів" 06.12.2018

Під час нових протестів "жовтих жилетів" 8 грудня у Франції порядок забезпечуватимуть 89 тисяч правоохоронців, заявив прем'єр Едуар Філіпп. Влада країни застерігає від нової "хвилі насильства".

Реклама

Докладно

default

Нове дослідження про суспільні настрої в Україні

Більшість українців відкидає особливий статус для Донбасу, демонструє дослідження берлінського Центру ZOiS. 

Попри заходи Трампа, дефіцит у зовнішній торгівлі США зростає

Торговельний дефіцит США сягнув 10-річного максимуму

Попри намагання Дональда Трампа зменшити дефіцит у зовнішній торгівлі США, у жовтні він встановив 10-річний рекорд. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  