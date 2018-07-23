Через прорив греблі в Лаосі загинули щонайменше 19 людей

Внаслідок прориву греблі в Лаосі у провінції Аттапи загинули щонайменше 19 людей, повідомили у середу, 25 липня, місцеві ЗМІ. Ще сотні людей вважаються зниклими безвісти.

Прорив греблі гідроелектростанції, який стався 23 липня, спричинив вивільнення щонайменше п'яти мільярдів кубометрів води. Загалом водою накрило шість сіл, в яких розташовані понад 1,3 тисячі будинків. Близько семи тисяч людей залишилися просто неба, оскільки їхні оселі змило водою.

На даний момент відбувається евакуація постраждалих, але тисячі людей досі залишаються на вулиці. Рівень води надалі підвищується внаслідок мусонних дощів.

До рятувальної операції залучені військові, які роздають постраждалим їжу. Також до них приєднались рятувальники з Таїланду.

У компанії, яка займалась будівництвом греблі, повідомили, що вона впала через сильні дощі. Гідроелектростанція потужністю 410 мегават мала генерувати щороку близько 1860 гігават-годин електроенергії. Її будівництво розпочалося в 2013 році і було завершено на 90 відсотків.