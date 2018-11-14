Через потужний циклон в Індії загинуло 33 людини

Внаслідок циклону "Гаджа", що вдарив по східному узбережжі Індії, загинуло 33 людини. Понад 170 тисяч людей були змушені залишити свої будинки.
Через потужний циклон "Гаджа", що пронісся східним узбережжям Індії, у штаті Таміл-Наду загинуло щонайменше 33 людини, повідомила влада у неділю, 18 листопада. Серед загиблих 20 чоловіків, 11 жінок та двоє дітей, розповів один з чиновників. Губернатор штату Едаппаді Паланісвамі повідомив, що більшість людей загинули через повені, обвали будинків та ураження електричним струмом, передає агенція AFP.
Швидкість вітру досягала 120 кілометрів на годину. Негода змусила сотні тисяч людей залишити свої будинки. На сьогодні в 351 таборі розміщені понад 177 тисяч осіб. Вітром було зруйновано багато будинків, повалено десятки тисяч дерев та пошкоджено тисячі електричних стовпів. Окрім того, постраждало багато тварин.
У відновленні доріг та електричних мереж задіяні сотні працівників аварійних служб. В рятувальній операції беруть участь вертоліт воєнно-морського флоту та два кораблі. Влада пообіцяла виплатити родинам загиблих компенсації розміром 14 тисяч доларів (12.300 євро у перерахунку).
Метеорологічна служба повідомила, що циклон перемістився на південь до сусіднього штату Керала. "Гаджа" це вже другий великий циклон, який вразив східне узбережжя Індії за останні тижні. В жовтні через циклон "Тітлі", що вирував у штаті Одіша, загинуло двоє людей.
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