Через потужний циклон в Індії загинуло 33 людини

Через потужний циклон "Гаджа", що пронісся східним узбережжям Індії, у штаті Таміл-Наду загинуло щонайменше 33 людини, повідомила влада у неділю, 18 листопада. Серед загиблих 20 чоловіків, 11 жінок та двоє дітей, розповів один з чиновників. Губернатор штату Едаппаді Паланісвамі повідомив, що більшість людей загинули через повені, обвали будинків та ураження електричним струмом, передає агенція AFP.

У штаті зруйновано багато будинків

Швидкість вітру досягала 120 кілометрів на годину. Негода змусила сотні тисяч людей залишити свої будинки. На сьогодні в 351 таборі розміщені понад 177 тисяч осіб. Вітром було зруйновано багато будинків, повалено десятки тисяч дерев та пошкоджено тисячі електричних стовпів. Окрім того, постраждало багато тварин.

У відновленні доріг та електричних мереж задіяні сотні працівників аварійних служб. В рятувальній операції беруть участь вертоліт воєнно-морського флоту та два кораблі. Влада пообіцяла виплатити родинам загиблих компенсації розміром 14 тисяч доларів (12.300 євро у перерахунку).

Вітер повалив багато дерев у штаті

Метеорологічна служба повідомила, що циклон перемістився на південь до сусіднього штату Керала. "Гаджа" це вже другий великий циклон, який вразив східне узбережжя Індії за останні тижні. В жовтні через циклон "Тітлі", що вирував у штаті Одіша, загинуло двоє людей.