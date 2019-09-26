 Через пожежу на хімзаводі у французькому Руані зупинили роботу громадського транспорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Через пожежу на хімзаводі у французькому Руані зупинили роботу громадського транспорту

У французькому місті Руан з ночі четверга триває пожежа на хімічному заводі. Через це в місті зупинили громадський транспорт, а в довколишніх населених пунктах закрили дитячі садки та школи.

Дим над хімічним заводом у Руані, де триває пожежа, Франція

Дим над хімічним заводом у Руані

У місті Руан на півночі Франції через небезпечну пожежу на хімічному заводі поетапно призупиняється робота громадського транспорту. Міське транспортне відомство у четвер, 26 вересня, повідомило, що йдеться про заходи безпеки заради пасажирів і персоналу з обслуговування. Рух громадського транспорту в Руані обіцяють відновити вранці 27 вересня, повідомляє агенція AFP.

Префект регіону Нормандія П'єр-Андре Дюран заявив журналістам, що вважає зупинку громадського транспорту в Руані невиправданою, і додав, що це рішення було ухвалене "за бажанням персоналу".

Також з міркувань безпеки в 13 довколишніх населених пунктах закрили школи та дитячі садки.

DW.COM

Суд в Японії визнав невинуватими трьох колишніх керівників Токійської електроенергетичної компанії у справі щодо катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" в 2011 році. (19.09.2019)

Жаір Болсонару звинувачує у підпалах лісів корінне населення Бразилії. За кілька днів до цього він покладав відповідальність за пожежі на екологічні організації. (28.08.2019)

Пожежа на хімзаводі

Пожежа на хімзаводі у Руані спалахнула в ніч на 26 вересня. До полудня її вдалося локалізувати, але не загасити повністю. Понад 200 пожежних, які залучені до операції, намагаються відмежувати небезпечні хімікати від вогню. За словами префекта Дюрана, є небезпека забруднення води в Сені.

Над заводом і прилеглим до нього районом, де проживають близько півмільйона людей, здійнялася гігантська хмара диму. Влада закликала мешканців не виходити з дому. Людей з будинків в радіусі 500 метрів від місця події евакуювали. За даними влади, постраждалих поки що немає. Водночас влада зазначила, що первинний аналіз не виявив " сильної токсичності" в повітрі.

На хімзаводі на березі Сени виробляються складові для мастильних матеріалів. Це підприємство належить компанії Lubrizol, власником якої є американський мільярдер Воррен Баффетт. На заводі діють встановлені в ЄС особливо суворі заходи безпеки.

Дивитись відео 01:36

Протипожежна безпека: як це функціонує в Німеччині? (28.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Протипожежна безпека: як це функціонує в Німеччині? (28.03.2018)  

Також за темою

Frankreich Rouen Brand in Lubrizol Chemiefabrik

На хімічному заводі на півночі Франції сталась велика пожежа 26.09.2019

Внаслідок пожежі на хімічному заводі французька влада закрила школи та садочки у 13 містах поблизу Руана. Проводяться аналізи забруднення повітря та води в річці Сени.

Реклама

Докладно

Зустріч у Нью-Йорку Володимира Зеленського (ліворуч) та Дональда Трампа, 25 вересня 2019 року

Німецький експерт про розмову Трампа і Зеленського

Штеффен Галлінґ закликав не переоцінювати впливу розмови Зеленського з Трампом на відносини між Україною і ФРН.  

Чому українські старшекласники не хочуть після школи йти у профтехучилища?

Реформа ПТУ: чому не йдуть вчитися на швачок (відео)

Хоча навчання безкоштовне щороку все важче набирати на спеціальності швачок, столярів та інших. Як змінити ситуацію?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  