Через пожежу на хімзаводі у французькому Руані зупинили роботу громадського транспорту

У місті Руан на півночі Франції через небезпечну пожежу на хімічному заводі поетапно призупиняється робота громадського транспорту. Міське транспортне відомство у четвер, 26 вересня, повідомило, що йдеться про заходи безпеки заради пасажирів і персоналу з обслуговування. Рух громадського транспорту в Руані обіцяють відновити вранці 27 вересня, повідомляє агенція AFP.

Префект регіону Нормандія П'єр-Андре Дюран заявив журналістам, що вважає зупинку громадського транспорту в Руані невиправданою, і додав, що це рішення було ухвалене "за бажанням персоналу".

Також з міркувань безпеки в 13 довколишніх населених пунктах закрили школи та дитячі садки.

Пожежа на хімзаводі

Пожежа на хімзаводі у Руані спалахнула в ніч на 26 вересня. До полудня її вдалося локалізувати, але не загасити повністю. Понад 200 пожежних, які залучені до операції, намагаються відмежувати небезпечні хімікати від вогню. За словами префекта Дюрана, є небезпека забруднення води в Сені.

Над заводом і прилеглим до нього районом, де проживають близько півмільйона людей, здійнялася гігантська хмара диму. Влада закликала мешканців не виходити з дому. Людей з будинків в радіусі 500 метрів від місця події евакуювали. За даними влади, постраждалих поки що немає. Водночас влада зазначила, що первинний аналіз не виявив " сильної токсичності" в повітрі.

На хімзаводі на березі Сени виробляються складові для мастильних матеріалів. Це підприємство належить компанії Lubrizol, власником якої є американський мільярдер Воррен Баффетт. На заводі діють встановлені в ЄС особливо суворі заходи безпеки.