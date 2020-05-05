Через пандемію COVID-19 до ФРН не впустили 150 тисяч осіб
З початку встановлення обмежень на в'їзд до Німеччини не пустили 150 тисяч подорожніх. Вони отримали відмови через брак поважних причин для в'їзду до ФРН.
Контроль на кордоні Німеччини з Австрією
У Німеччину не пропустили близько 150 тисяч людей, відколи через пандемію COVID-19 в'їзд до країни було обмежено. Про це в суботу, 23 травня, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на дані, отримані нею від федеральної поліції країни. Як зазначається в повідомленні, особи, яким відмовили у в'їзді, не мали переконливих причин для подорожі до ФРН.
Також за період контролю на кордоні німецька поліція виявила більше 3100 розшукуваних осіб і 500 предметів та арештувала 581 особу. Крім того, правоохоронці зареєстрували 130 порушень закону про зброю і понад 800 порушень закону про наркотики.
Нагадаємо, що від середини березня у зв'язку з пандемією коронавірусу до Німеччини пускають тільки тих, хто має вагому причину для в'їзду й може це довести. Винятки - далекобійники, медичні працівники та жителі прикордонних регіонів сусідніх держав, які працюють у ФРН.
Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив, що з 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон з Люксембургом - знову прозорим. За його словами, метою німецького уряду є відновлення з середини червня вільного пересування в межах Європейського Союзу.
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) повідомив, що Німеччина планує з 15 червня зняти застереження щодо поїздок за кордон та замінить його відповідними вказівками для окремих країн.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.