Через пандемію COVID-19 до ФРН не впустили 150 тисяч осіб

У Німеччину не пропустили близько 150 тисяч людей, відколи через пандемію COVID-19 в'їзд до країни було обмежено. Про це в суботу, 23 травня, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на дані, отримані нею від федеральної поліції країни. Як зазначається в повідомленні, особи, яким відмовили у в'їзді, не мали переконливих причин для подорожі до ФРН.

Також за період контролю на кордоні німецька поліція виявила більше 3100 розшукуваних осіб і 500 предметів та арештувала 581 особу. Крім того, правоохоронці зареєстрували 130 порушень закону про зброю і понад 800 порушень закону про наркотики.

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Нагадаємо, що від середини березня у зв'язку з пандемією коронавірусу до Німеччини пускають тільки тих, хто має вагому причину для в'їзду й може це довести. Винятки - далекобійники, медичні працівники та жителі прикордонних регіонів сусідніх держав, які працюють у ФРН.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) повідомив, що з 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон з Люксембургом - знову прозорим. За його словами, метою німецького уряду є відновлення з середини червня вільного пересування в межах Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) повідомив, що Німеччина планує з 15 червня зняти застереження щодо поїздок за кордон та замінить його відповідними вказівками для окремих країн.

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