 Через пандемію в ЄС рекордно скоротилося число заяв на отримання притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

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Новини

Через пандемію в ЄС рекордно скоротилося число заяв на отримання притулку

У квітні в 31-ій країні Європи було подано лише 8730 заяв на отримання притулку, що є найнижчим показником з 2008 року. Причиною цього стали заборона на в'їзд до ЄС та посилений контроль на кордонах.

Мігранти на грецькому острові Лесбос

Мігранти на грецькому острові Лесбос

Через викликану пандемією COVID-19 коронавірусну кризу в Європі рекордно скоротилася кількість заяв на отримання притулку. Про це у четвер, 11 червня, повідомило Європейське агентство з підтримки надання притулку (EASO).

У квітні в усьому Євросоюзі, а також у Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії загалом було зареєстровано лише 8730 заяв на отримання притулку, що є найнижчим показником із 2008 року. Також квітневий показник на 87 відсотків нижчий за кількість прохань у січні та лютому, коли глобальна пандемія ще не почалася.

Скорочення числа заяв почалося у березні, втім тоді все ще було подано 35 тисяч прохань. Причиною скорочення у квітні стала заборона на в'їзд у країни ЄС та посилений контроль на кордонах через пандемію. Найбільше скоротилося число заяв на отримання притулку від вихідців з Венесуели та Колумбії.

У 2019 році шукачами притулку у відповідні відомства країн ЄС було подано понад 714 тисяч заяв. У 2018 році таких заяв було 635 тисяч.

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