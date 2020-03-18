Через пандемію в ЄС рекордно скоротилося число заяв на отримання притулку

Через викликану пандемією COVID-19 коронавірусну кризу в Європі рекордно скоротилася кількість заяв на отримання притулку. Про це у четвер, 11 червня, повідомило Європейське агентство з підтримки надання притулку (EASO).

У квітні в усьому Євросоюзі, а також у Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії загалом було зареєстровано лише 8730 заяв на отримання притулку, що є найнижчим показником із 2008 року. Також квітневий показник на 87 відсотків нижчий за кількість прохань у січні та лютому, коли глобальна пандемія ще не почалася.

Скорочення числа заяв почалося у березні, втім тоді все ще було подано 35 тисяч прохань. Причиною скорочення у квітні стала заборона на в'їзд у країни ЄС та посилений контроль на кордонах через пандемію. Найбільше скоротилося число заяв на отримання притулку від вихідців з Венесуели та Колумбії.

У 2019 році шукачами притулку у відповідні відомства країн ЄС було подано понад 714 тисяч заяв. У 2018 році таких заяв було 635 тисяч.