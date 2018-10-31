 Через обстріли Туреччини курди призупиняють боротьбу проти ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

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Новини

Через обстріли Туреччини курди призупиняють боротьбу проти ІД

Після останніх обстрілів турецькою артилерією позицій курдів в районі Кобані представники "Демократичних сил Сирії" заявили про призупинення операції проти бойовиків "Ісламської держави".

Бійці курдських Загонів народної самооборони в районі Кобані

Бійці курдських "Загонів народної самооборони" в районі Кобані

Представники "Демократичних сил Сирії" (SDF) заявили, що призупиняють військову кампанію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) через нові обстріли курдських позицій з боку Туреччини. У підтримуваному Сполученими Штатами військовому альянсі в середу, 31 жовтня, повідомили, що внаслідок нового артилерійського обстрілу з території Туреччини загинув один курдський боєць, інший був поранений.

"Продовження цих нападів призведе до довготривалого призупинення наших військових операцій проти ІД", - йдеться у заяві SDF, яку цитує агенція dpa. В курдсько-арабському альянсі також закликають очолювану США коаліцію зайняти "тверду" позицію щодо Туреччини.

Заява була оприлюднена невдовзі після того, як речник SDF повідомив, що турецька артилерія в середу обстріляла три села у районі Кобані на півночі Сирії, унаслідок чого щонайменше п'ятеро мирних курдів отримали поранення.

Тим часом турецьке державне інфорагентство Anadolu повідомило про обстріл турецькою армією позицій курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) в районі Кобані. В Анкарі стверджують, що "четверо терористів були нейтралізовані", а ще шестеро - отримали поранення.

DW.COM

Прокурдські сили сподіваються зачистити від залишків ІД провінцію Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії. Пауза в операції була спричинена наступом турків на Афрін. (01.05.2018)

За день після саміту лідерів ФРН, РФ, Франції і Туреччини щодо врегулювання конфлікту у Сирії турецька армія обстріляла позиції курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані. (28.10.2018)

Це вже другий обстріл турецькою стороною курдських позицій в цьому районі на півночі Сирії, перший відбувся 28 жовтня. Позиції розташовуються на східному березі річки Євфрат, раніше Туреччина здійснювала операції лише на західному березі Євфрату. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив YPG новою наступальною операцією.

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення  курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Унаслідок неї турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з ІД. Під час проведення операція "Оливкова гілка" SDF, головною складовою яких є YPG, вже прихзупиняли бойові дії проти ісламістів, однак у травні відновили їх. 

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