Через негоду у Південній Азії загинули десятки людей

Через сильні мусонні дощі та повені в країнах Південної Азії загинули десятки людей. За даними місцевої влади, внаслідок шторму у Непалі загинуло щонайменше 27 осіб, ще 11 були поранені та 15 вважаються зниклими безвісти. Протягом кількох днів від дощів особливо потерпала столиця країни Катманду, де загинуло троє людей. Багато річок у країні вийшли з берегів, а зсуви заблокували магістралі. За прогнозами метеорологів, наступними днями очікуються сильні дощі та шторми.

Затоплені вулиці в Непалі

Через мусон також сильно постраждала Індія. У північно-східному штаті Ассам загинуло щонайменше шестеро людей: одна особа померла внаслідок зсуву і п'ятеро - через повінь. Загалом від сильних повеней там постраждали 870 тисяч людей. Багато людей були змушені залишити свої будинки, деякі залишилися заблокованими вдома. Близько восьми тисяч осіб знайшли прихисток в 68 державних притулках.

Наслідки мусону в Індії

Рятувальники евакуюють людей з понад 1500 затоплених сіл. Влада забезпечила постраждалих продовольством і медикаментами. Також від негоди постраждав національний парк Казіранга, який входить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Значна частина парку належить до басейну річки Брахмапутри, рівень води в якій останніми днями постійно підвищувався.

Затоплені вулиці у столиці Бангладеш

У Бангладеш через негоду загинуло щонайменше 16 осіб. Від блискавок загинули 13 людей, ще троє - в результаті повеней і зсувів. В окрузі Рангаматі свої будинки залишили 1300 людей. Сезон мусонів в Південній Азії зазвичай триває з червня по вересень.