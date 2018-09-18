 Через нацистське вітання ФК ″Ліон″ пожиттєво заборонив фанату відвідувати матчі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

Через нацистське вітання ФК "Ліон" пожиттєво заборонив фанату відвідувати матчі

Уболівальника ліонського "Олімпіка", який під час матчу Ліги чемпіонів у Манчестері продемонстрував нацистське вітання, швидко ідентифікували. У клубі засудили таку поведінку. Поліція Манчестера відкрила провадження.

Уболівальники ліонського Олімпіка під час матчу в Манчестері 19 вересня

Уболівальники ліонського "Олімпіка" під час матчу в Манчестері 19 вересня

Французький футбольний клуб "Олімпік" (Ліон) пожиттєво заборонив своєму вболівальнику відвідувати матчі команди та брати участь в інших заходах, які організовує клуб. Про це клуб повідомив у п'ятницю, 21 вересня.

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Причиною такого кроку стало нацистське вітання, продемонстроване фанатом 19 вересня під час матчу Ліги чемпіонів УЄФА в Манчестері між господарями з "Манчестер Сіті" та "Олімпіком". На відео було зафіксовано, як під час матчу, що завершився несподіваною перемогою французького клубу з рахунком 2:1, вболівальник "Олімпіка" на трибунах здіймає руку в нацистському вітанні. Відео швидко поширили в соцмережах.

Як заявили у клубі, уболівальника ідентифікували, він був відомий клубу. "Олімпік" надав відповідну інформацію поліції Манчестера, яка відкрила провадження через  правопорушення на ґрунті ненависті. "Ми гостро засуджуємо таку поведінку", - наголошується в заяві клубу, яку цитує німецьке агентство спортивної інформації SID.

Ліонський "Олімпік" та "Манчестер Сіті" грають у Лізі чемпіонів у одній групі з донецьким "Шахтарем" та німецьким "Гоффенгаймом".

Нагадаємо, УЄФА декілька разів жорстко карала українські клуби та Федерацію футболу України за расистську поведінку вболівальників.

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