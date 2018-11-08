Через лісові пожежі в Каліфорнії тисячі людей залишили свої домівки

У Каліфорнії через потужні лісові пожежі тисячі людей людей змушені були залишити свої домівки та шукати прихистку деінде, повідомила у п'ятницю, 9 листопада. Більше за інших постраждало невелике місто Парадайс, де мешкає 27 тисяч людей. Там була зруйнована тисяча будинків. "Це місто знищено", - повідомив речник місцевої пожежної служби, передає Los Angeles Times.

Тисячі людей були евакуйовані через пожежі

Свідки повідомляють про те, що будинки, супермаркети, ресторани та школи були знищені вогнем. Усе місто було евакуйоване, в тому числі лікарня та будинок для літніх людей. Люди залишали, зокрема, автомобілі, які почали горіти та вибухати.

За даними місцевої влади, щонайменше двоє пожежників та кілька місцевих жителів отримали поранення, передає агенція AP. Сильна пожежа вирує також в районі округу Вентура на півдні штату.

В окрузі оголошена надзвичайна ситуація

Віце-губернатор штату Гевін Ньюсом оголосив надзвичайну ситуацію в окрузі Б'ютт і попросив про допомогу. Пожежа рухається дуже швидко через сильний вітер і направляється в напрямку районів, де мешкає багато людей, повідомив місцевий шериф Корі Хонс. У містах, які не постраждали від вогню, було організовано кілька центрів притулку. За даними ЗМІ, люди також переховуються в церквах та великих приміщеннях.