 Через лісові пожежі в Каліфорнії тисячі людей залишили свої домівки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Через лісові пожежі в Каліфорнії тисячі людей залишили свої домівки

Невелике місто Парадайс у штаті Каліфорнія було майже повністю зруйноване через потужну лісову пожежу. Місто було евакуйоване, влада закликала залишити свої домівки 27 тисяч людей.

Лісова пожежа зруйнувала місто Парадайс у Каліфорнії

Лісова пожежа зруйнувала місто Парадайс у Каліфорнії

У Каліфорнії через потужні лісові пожежі тисячі людей людей змушені були залишити свої домівки та шукати прихистку деінде, повідомила у п'ятницю, 9 листопада. Більше за інших постраждало невелике місто Парадайс, де мешкає 27 тисяч людей. Там була зруйнована тисяча будинків. "Це місто знищено", - повідомив речник місцевої пожежної служби, передає Los Angeles Times.

Тисячі людей були евакуйовані через пожежі

Тисячі людей були евакуйовані через пожежі

Свідки повідомляють про те, що будинки, супермаркети, ресторани та школи були знищені вогнем. Усе місто було евакуйоване, в тому числі лікарня та будинок для літніх людей. Люди залишали, зокрема, автомобілі, які почали горіти та вибухати.

За даними місцевої влади, щонайменше двоє пожежників та кілька місцевих жителів отримали поранення, передає агенція AP. Сильна пожежа вирує також в районі округу Вентура на півдні штату.

В окрузі оголошена надзвичайна ситуація

В окрузі оголошена надзвичайна ситуація

Віце-губернатор штату Гевін Ньюсом оголосив надзвичайну ситуацію в окрузі Б'ютт і попросив про допомогу. Пожежа рухається дуже швидко через сильний вітер і направляється в напрямку районів, де мешкає багато людей, повідомив місцевий шериф Корі Хонс. У містах, які не постраждали від вогню, було організовано кілька центрів притулку. За даними ЗМІ, люди також переховуються в церквах та великих приміщеннях.

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Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)

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У Каліфорнії не вщухають лісові пожежі: щонайменше 23 загиблих

Щонайменше 23 особи стали жертвами лісових пожеж, які протягом кількох днів спустошують північ Каліфорнії. Сотні людей вважаються зниклими безвісти. (12.10.2017)  

У Каліфорнії вирують лісові пожежі, загинуло семеро осіб  

Через пожежі в Каліфорнії евакуйовано близько 200 тисяч осіб

Сотні тисяч людей евакуйовано та сотні будинків знищено через лісові пожежі в Каліфорнії. Сильний вітер не лише роздмухує полум’я, але й заважає його приборканню. (06.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)  

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