Через коронавірус ЄС виділить 25 мільярдів євро на підтримку економіки

Єврокомісія готова надати 25 мільярдів євро для боротьби з негативними економічними наслідками епідемії коронавірусу. Про це у вівторок, 10 березня, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Ми використаємо всі інструменти, які ми маємо, щоб переконатися, що європейська економіка витримає цю бурю", - заявила вона, цитує агенція AFP.

За словами фон дер Ляєн, Євросоюз створить інвестиційний фонд на загальну суму 25 мільярдів євро, з яких 7,5 мільярда євро буде виділено негайно. Рішення про виділення коштів ще мають схвалити усі країни-члени ЄС та Європарламент. У першу чергу кошти виділятимуться для допомоги системам охорони здоров'я та малому бізнесу, додала голова Єврокомісії.

У рамках цієї програми також планується послабити правила державного регулювання та державного боргу, а також фінансово допомагати компаніям. "Ми готові використовувати всі необхідні інструменти", - наголосив своєю чергою президент Європейської Ради Шарль Мішель.

У Євросоюзі найбільше за інших від коронавірусу постраждала Італія. Станом на 10 березня там було виявлено 10 149 випадків інфікування, 631 людина померла. Влада країни оголосила карантин по всій її території. Також уряд пообіцяв секторам економіки, які найбільше постраждали від поширення коронавірусу, 3,6 мільярда євро.

Своє чергою німецький парламент планує затвердити план з виділення одного мільярда євро для боротьби із наслідками епідемії. "Ми забезпечимо додаткові бюджетні ресурси на суму до одного мільярда євро", - заявив лідер фракції християнських демократів (ХДС/ХСС), що входить до правлячої коаліції, Ральф Брінкгаус (Ralph Brinkhaus), передає агенція dpa.