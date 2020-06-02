Через коронавірус у Нідерландах вбивають норок на фермах

У Нідерландах на кількох фермах, де було зафіксовано спалах COVID-19, знищать усіх норок. Уряд зважився на цей крок після того, як щонайменше дві людини заразилися коронавірусом від цих тварин.
Міністерство сільського господарства Нідерландів вирішило, що усі норки разом із їхнім дитинчатами на кількох фермах, де зафіксували спалах коронавірусу, мають бути знищені. У суботу, 6 червня, вже було вбито близько 1500 тварин на одній з ферм. Всього від інфікування коронавірусом постраждали вісім ферм у герцогстві Брабант неподалік від кордону з Німеччиною, передає агенція dpa.
Міністерство сільського господарства вирішило піти на цей крок після того, як щонайменше двоє людей заразилися коронавірусом від норок. У відомстві побоюються, що ферми можуть стати тривалим джерелом зараження.
Захисники тварин намагалися запобігти масовому знищенню норок. Утім, суд таки дозволив убити тварин. Норок отруюють газом, а потім спеціальна компанія знищує вбитих тварин, а приміщення ферм дезинфікують.
Всього у Нідерландах налічується близько 150 хутрових ферм. Однак, згідно з рішенням суду, з 2024 року вирощування норки для хутра в країні буде заборонено.
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