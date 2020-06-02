 Через коронавірус у Нідерландах вбивають норок на фермах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2020

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Новини

Через коронавірус у Нідерландах вбивають норок на фермах

У Нідерландах на кількох фермах, де було зафіксовано спалах COVID-19, знищать усіх норок. Уряд зважився на цей крок після того, як щонайменше дві людини заразилися коронавірусом від цих тварин.

Через коронавірус у Нідерландах вбивають норок на фермах

Через коронавірус у Нідерландах вбивають норок на фермах

Міністерство сільського господарства Нідерландів вирішило, що усі норки разом із їхнім дитинчатами на кількох фермах, де зафіксували спалах коронавірусу, мають бути знищені. У суботу, 6 червня, вже було вбито близько 1500 тварин на одній з ферм. Всього від інфікування коронавірусом постраждали вісім ферм у герцогстві Брабант неподалік від кордону з Німеччиною, передає агенція dpa.

Міністерство сільського господарства вирішило піти на цей крок після того, як щонайменше двоє людей заразилися коронавірусом від норок. У відомстві побоюються, що ферми можуть стати тривалим джерелом зараження.

Захисники тварин намагалися запобігти масовому знищенню норок. Утім, суд таки дозволив убити тварин. Норок отруюють газом, а потім спеціальна компанія знищує вбитих тварин, а приміщення ферм дезинфікують.

Всього у Нідерландах налічується близько 150 хутрових ферм. Однак, згідно з рішенням суду, з 2024 року вирощування норки для хутра в країні буде заборонено.

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