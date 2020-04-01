Через коронавірус росіяни не працюватимуть цілий квітень

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким продовжив "неробочий тиждень" у країні до одного місяця. Згідно з документом, оприлюдненим у четвер, 2 квітня, на сайті Кремля, неробочі дні в РФ продовжуються з 4 по 30 квітня зі збереженням заробітної плати.

Це робиться "з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території РФ у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції", зазначається в указі.

Пізніше Володимир Путін виступив з відеозверненням до народу, під час якого заявив, що "неробочий тиждень", який триває з 30 березня до 3 квітня, дозволив виграти час. "Неробочий тиждень, оголошений по всій країні, а також режим самоізоляції, передбачений для жителів багатьох регіонів, дозволили нам виграти час для попереджувальних дій, для мобілізації всіх органів влади, для нарощування ресурсів системи охорони здоров'я, для того, щоб боротися з епідемією максимально ефективно", - заявив Путін.

Додаткові повноваження регіонам РФ

При цьому він зазначив, що рішення продовжити неробочі дні пов'язане з тим, що загроза поширення вірусу зберігається. За словами російського президента, у різних регіонах Росії ситуація з інфікуванням коронавірусом виглядає дуже по-різному. Тому він надав очільникам регіонів додаткові повноваження.

"До кінця поточного тижня вони повинні будуть визначити конкретний набір профілактичних заходів, оптимальних саме для їхніх територій як з точки зору забезпечення здоров'я, безпеки людей, так і стійкості економіки і ключової інфраструктури", - заявив Путін.

Указ не поширюється на медичні заклади та аптеки, організації, що забезпечують населення продуктами харчування і товарами першої необхідності, фінансові установи тощо.

За офіційними даними, станом на четвер кількість інфікованих коронавірусом у Росії за добу зросла на 771 людину і наразі становить понад 3500 осіб, з них лише в Москві - 2475 випадків. При цьому від COVID-19 померло вже 30 людей.