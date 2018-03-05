 Через коронавірус Путін переніс голосування щодо змін до конституції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2020

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Новини

Через коронавірус Путін переніс голосування щодо змін до конституції

Через поширення коронавірусу голосування щодо поправок в російську конституцію, які передбачають обнулення президентських термінів Володимира Путіна, перенесене з 22 квітня на більш пізній термін.

лодимир Путін під час відвідування лікарні з хворими на коронавірус

Володимир Путін під час відвідування лікарні з хворими на коронавірус

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Росії перенесли всенародне голосування щодо поправок в конституцію країни з 22 квітня на більш пізній термін. Про це у середу, 25 березня, заявив президент Росії Володимир Путін.

"Ви знаєте, наскільки серйозно я до цього ставлюся і, звичайно, буду просити вас прийти і висловити свою думку з цього питання, - принципового, ключового для нашої країни, для нашого суспільства. Однак, як уже говорилося раніше, абсолютним пріоритетом для нас є здоров'я, життя і безпека людей. Тому вважаю, що голосування необхідно перенести на більш пізню дату ", - сказав він в телезверненні до росіян. За його словами, нова дата голосування буде визначена після консультацій з лікарями.

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Як повідомлялось, 11 березня російський парламент схвалив пакет нововведень до конституції, ініційований президентом РФ. Серед іншого вони передбачають обнулення президентських термінів Володимира Путіна, що дозволить йому знову зайняти пост президента Росії. 16 березня Конституційний суд Росії дозволив обнулити президентські терміни Путіна.

Наступний тиждень в РФ буде неробочим

Через поширення коронавірусної інфекції президент РФ також оголосив неробочими дні з 28 березня по 5 квітня. "Вкрай важливо запобігти загрозі швидкого поширення хвороби. Тому оголошую наступний тиждень неробочим зі збереженням заробітної плати. Тобто вихідні триватимуть з суботи 28 березня по неділю 5 квітня", - сказав Путін.

В країні продовжать працювати медустанови, аптеки, магазини, установи, що забезпечують банківські та фінансові розрахунки, транспорт, а також органи влади, додав він.

За офіційною інформацією, в Росії не зафіксовано жодної смерті від наслідків COVID-19. Втім ресурс Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції, та Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) повідомляють про одного померлого. За статистикою оперативного штабу із запобігання та боротьби з коронавірусною інфекцією, число хворих в 55 регіонах РФ становить 658, видужало 29 осіб, під наглядом в рамках самоізоляції перебувають 112 тисяч людей.

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