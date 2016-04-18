 Через коронавірус ОПЕК вирішив різко скоротити обсяги нафтовидобутку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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Новини

Через коронавірус ОПЕК вирішив різко скоротити обсяги нафтовидобутку

На викликане спалахом коронавірусу скорочення обсягів споживання нафти країни-члени ОПЕК відповіли найбільшим з 2008 року обмеженням обсягів нафтовидобутку.

ОПЕК скорочує обсяги видобутку нафти

В ОПЕК хочуть стабілізувати ціни на нафту рекордним скороченням обсягів нафтовидобутку

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) домовилася про рекордне скорочення щоденних обсягів нафтовидобутку. Згідно з погодженим у четвер, 5 березня, рішенням, щодобові обсяги видобутку "чорного золота" членами картелю мають скоротитися ще на 1,5 мільйона барелів, передає агенція новин Reuters.

DW.COM

Члени ОПЕК та кілька інших нафтодобувних країн вирішили скоротити обсяги нафтовидобутку на 500 тисяч барелів у день. Після оголошення рішення ціна бареля еталонної марки Brent сягнула майже 65 доларів. (06.12.2019)

Країни, що є членами ОПЕК, а також деякі інші нафтовидобувні країни домовилися подовжити угоду щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку до кінця наступного року. (30.11.2017)

Добовий видобуток нафти з наступного року мають скоротити до 1,2 мільйона барелів, домовилися після дводенних переговорів представники країн ОПЕК і Росії. На тлі новин ціни на нафту підскочили. (07.12.2018)

Упродовж років уряд соціалістів у Венесуелі жив без турбот завдяки нафтодоларам. Але нещодавно запровадженні санкції США можуть перекрити потік валюти до південноамериканської країни. (05.02.2019)

За умови згоди Росії

Утім, ці омовленості набудуть чинності лише в другому кварталі поточного року й за умови приєднання до них Росії. Якщо Москва приєднається до озвучених планів, то погоджене скорочення видобутку обсягів нафти триватиме до кінця поточного року.

Саудівська Аравія, а також інші провідні гравці в ОПЕК намагатимуться переконати російське керівництво піти на цей крок. Досі Росія погоджувалася скоротити щодобові обсяги видобутку нафти, але на погодженому в грудні 2019 року рівні. Коментарів щодо нових планів скорочення нафтовидобутку в Москві станом на вечір четверга не було.

6 березня у Відні має відбутися зустріч учасників угоди ОПЕК+, до якої, крім членів картелю, належать також Росія та низка інших держав-експортерів нафти. Саме на ній і обговорюватимуться нові плани ОПЕК щодо скорочення нафтовидобутку та нового розподілу квот.

Водночас міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів Сухейл аль-Мазруї одразу застеріг, що країни-члени ОПЕК не готові самотужки нести тягар, пов'язаний з таким рекордним скороченням обсягів видобутку нафти.

Нагадаємо, згідно з ухваленим 6 грудня 2019 року рішенням 24 країн, що входять до угоди ОПЕК+, з початку 2020 року квоти щоденного видобутку було скорочено на 0,5 мільйона барелів.

Через спалах коронавірусу в світі різко скоротилося споживання нафти, що одразу позначилося на ціні "чорного золота", котра нині перебуває поблизу позначки 50 доларів США за барель.

Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року про своє рішення вийти з ОПЕК оголосив уряд Еквадору. З січня 2019 року ОПЕК залишив Катар.

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