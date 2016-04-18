Через коронавірус ОПЕК вирішив різко скоротити обсяги нафтовидобутку

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) домовилася про рекордне скорочення щоденних обсягів нафтовидобутку. Згідно з погодженим у четвер, 5 березня, рішенням, щодобові обсяги видобутку "чорного золота" членами картелю мають скоротитися ще на 1,5 мільйона барелів, передає агенція новин Reuters.

За умови згоди Росії

Утім, ці омовленості набудуть чинності лише в другому кварталі поточного року й за умови приєднання до них Росії. Якщо Москва приєднається до озвучених планів, то погоджене скорочення видобутку обсягів нафти триватиме до кінця поточного року.

Саудівська Аравія, а також інші провідні гравці в ОПЕК намагатимуться переконати російське керівництво піти на цей крок. Досі Росія погоджувалася скоротити щодобові обсяги видобутку нафти, але на погодженому в грудні 2019 року рівні. Коментарів щодо нових планів скорочення нафтовидобутку в Москві станом на вечір четверга не було.

6 березня у Відні має відбутися зустріч учасників угоди ОПЕК+, до якої, крім членів картелю, належать також Росія та низка інших держав-експортерів нафти. Саме на ній і обговорюватимуться нові плани ОПЕК щодо скорочення нафтовидобутку та нового розподілу квот.

Водночас міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів Сухейл аль-Мазруї одразу застеріг, що країни-члени ОПЕК не готові самотужки нести тягар, пов'язаний з таким рекордним скороченням обсягів видобутку нафти.

Нагадаємо, згідно з ухваленим 6 грудня 2019 року рішенням 24 країн, що входять до угоди ОПЕК+, з початку 2020 року квоти щоденного видобутку було скорочено на 0,5 мільйона барелів.

Через спалах коронавірусу в світі різко скоротилося споживання нафти, що одразу позначилося на ціні "чорного золота", котра нині перебуває поблизу позначки 50 доларів США за барель.

Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року про своє рішення вийти з ОПЕК оголосив уряд Еквадору. З січня 2019 року ОПЕК залишив Катар.