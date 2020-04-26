 Через коронавірус німецькі борделі можуть вже більше не відкритися? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.05.2020

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Європа

Через коронавірус німецькі борделі можуть вже більше не відкритися?

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 призвела до закриття усіх публічних домів у Німеччині. Та тепер деякі політики пропонують назавжди залишити їх "на замку".

Німецькі борделі в очікуванні повернення клієнтів

Німецькі борделі в очікуванні повернення клієнтів

Через спалах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 німецькі борделі простоюють зачиненими в очікуванні послаблень і можливості відкритися знову. Проте, цього може і не статися. Деякі політичні діячі вказують на те, що "сексуальна активність не сумісна з дотриманням соціальної дистанції" та у листі на адресу земельних прем'єрів закликали залишити будинки розпусти зачиненими на невизначений час.

Ініціаторами звернення виступили 16 законодавців обох правлячих у Німеччині партій - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) та Соціал-демократичної партії (СДПН). Серед підписантів: колишній міністр охорони здоров'я, представник профспілок та навіть практикуючий лікар. У листі до 16 глав земельних урядів вони попереджають, що робітниці і робітники секс-індустрії можуть стати "суперпереносниками" вірусу, якщо дозволити їм працювати.

Кожна федеральна земля та місто Німеччині встановлюють свої правила щодо того, де і як секс-працівниці і працівники можуть вести діяльність. З березня усі борделі в Німеччині зачинені через пандемію вірусу та інструкції із дотримання соціальної дистанції. "Має бути очевидним, що повії можуть стати епідеміологічними "суперпереносниками". Сексуальна активність, як правило, не сумісна із заходами соціальної дистанції", - йдеться у листі, який цитує інформагенція dpa.

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Допоможе Скандинавська модель?

У Німеччині офіційно зареєстровано 33 тисячі працівниць та працівників сфери секс-послуг. За оцінками уряду, реальна цифра ближча до 400 тисяч, тобто більша у 12 разів. 2002-го року був ухвалений закон, покликаний покращити їхні умови роботи. Проте багато задіяних у секс-індустрії і надалі працюють та живуть у поганих умовах. Є серед них і жертви торгівлі людьми та сучасного рабства.

У своєму зверненні німецькі законодавці висловлюють сподівання, що закриття борделів відкриє для зайнятих у цій праці інші можливості. "Відкриття борделів цим жінкам не поможе. Їм потрібні курси або надійне місце роботи", - пишуть ініціатори листа та пропонують задуматися над тим, щоби перейняти "Скандинавську модель". Згідно з нею, платити за секс заборонено, а продавати його - ні. Повіям, які забажають змінити професію, у деяких країнах Північної Європи пропонують допомогу та освітні програми, зокрема мовні курси. У Німеччині чимало зайнятих у цій індустрії походять з країн східної Європи.

Утім, заходи із дотримання соціальної дистанції усе ще чинні у Німеччині, тож борделі залишаються і надалі зачиненими.

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Докладно

Німецькі борделі в очікуванні повернення клієнтів

Через пандемію німецькі борделі можуть більше не відкритися?

Деякі політики пропонують назавжди залишити їх "на замку".  

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