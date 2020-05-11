Через дешеву нафту Саудівська Аравія прощається з колишнім життям

Донедавна жителі Саудівської Аравії взагалі не знали, що таке ПДВ. З податком на додану вартість населення багатого нафтового королівства вперше познайомилося лише 1 січня 2018 року, і ПДВ тоді був лише 5 відсотків. Нині ж з цією вельми скромною ставкою жителям Саудівської Аравії доведеться розпрощатися: з 1 липня 2020 року вона має вирости до 15 відсотків. Це вже можна порівняти з розмірами ПДВ, приміром, у Німеччині (19%, пільгова ставка 7%) або Росії (20% і 10%).

Збільшення ПДВ і скасування субсидій

Радикальне підвищення ПДВ одразу втричі, про яке саудівський міністр фінансів Мохаммед аль-Джадаан оголосив 11 травня, стане для 35 мільйонів жителів королівства, мабуть, найбільш наочним свідченням остаточного прощання з тим колишнім благополучним життям, коли нафтодолари широким потоком текли в країну, що належить - поряд зі США і Росією - до трійки лідерів світового нафтовидобутку.

Повернення високих цін на нафту нині ніхто не очікує

Нині ж "Саудівська Аравія просить своє населення розщедритися", констатує німецьке видання Der Spiegel, а Die Welt вважає, що вона "забирає гроші у найслабших". Доходи саудівської скарбниці, нагадує економічна газета Handelsblatt, почали падати ще до пандемії COVID-19. Але потім обвал світового попиту на нафту, наслідки цінової війни з Росією і багатомільярдний пакет антикризових заходів різко погіршили фінансове становище королівства. Тому воно збільшує фіскальне навантаження на кінцевих споживачів, втричі підвищуючи ПДВ.

Однак цей захід автоматично спричинить зростання цін на абсолютну більшість товарів і послуг - і тим самим не може не призвести до відчутного зниження купівельної спроможності населення. Доходи жителів країни серйозно постраждають також через скасування вже з 1 червня субсидій різним категоріям (приміром, військовим, держслужбовцям, студентам), які були запроваджені 2018 року через зростання вартості життя. Адже тоді ціни на бензин підвищили одразу більш ніж на 80 відсотків, сильно подорожчали також електрика та вода.

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Програма Vision 2030 потрапила під скорочення

Саудівський міністр фінансів ще кілька днів тому попередив, що орієнтується при плануванні на гірший прогноз і що "хворобливі, але необхідні" скорочення витрат будуть довгостроковими. Нині ж він має намір також "урізати, розтягнути в часі або перенести" цілу низку національних інфраструктурних проєктів у рамках проголошеної навесні 2016 року амбітної програми реформ Vision 2030.

Її мета - прискореними темпами трансформувати і диверсифікувати саудівську економіку, максимально знизивши її залежність від експорту нафти. Нині перехід, який розпочався чотири роки тому, неминуче сповільниться, можливо навіть істотно, тож надії багатьох жителів Саудівської Аравії, особливо молодих, незабаром отримати привабливі та добре оплачувані робочі місця у перспективних галузях поза нафтовим сектором можуть і не справдитися.

Більш того, у нових умовах саудівський уряд дозволив фірмам на 40 відсотків урізати зарплати і спростив для підприємств процедуру скорочення штатів у тому випадку, якщо за шість місяців не настане поліпшення економічних показників, зазначає Handelsblatt.

Різке зростання бюджетного дефіциту

Загалом Мохаммед аль-Джадаан має намір зменшити цього року держвидатки на 26,6 мільярда доларів США. Але навіть за таких скорочень дефіцит державного бюджету може перевищити 112 мільярдів доларів і досягти, за підрахунками саудівського банку Jadwa Investments, 15,7 відсотка валового внутрішнього продукту. Для порівняння: згідно з чинними у Єврозоні критеріями фінансової стабільності, дефіцит держбюджету не повинен перевищувати трьох відсотки ВВП. Тож цей показник буде цього року в Саудівській Аравії просто зашкалювати. Втім, в інших країнах через COVID-19 теж.

Одночасно ті самі Маастрихтські критерії встановлюють для держав Європи, що сумарна державна заборгованість не повинна перевищувати 60 відсотків ВВП. Оскільки у нафтового королівства досі було вкрай мало зовнішніх боргів, цей показник довгострокової фінансової стабільності складе за підсумками року від третини до половини саудівського валового внутрішнього продукту, навіть якщо загальна заборгованість, за прогнозами Jadwa Investments, виросте до 227,7 мільярдів доларів.

За такого відносно низького показника Саудівська Аравія зможе за необхідності вдаватися до великомасштабних запозичень на зовнішніх ринках на порівняно вигідних умовах, не загрожуючи при цьому своєму досить високому кредитному рейтингу. Приміром, в агентства Moody's він A1, щоправда, тепер з негативним прогнозом. У Росії ж рейтинг Baa3, що на п'ять сходинок нижче.

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Режим жорсткої економії - загроза позиціям Мухаммеда бен Сальмана

Бюджетні проблеми і режим економії в Саудівській Аравії "породжують у західних дипломатів надії на те, що Ер-Ріяд припинить тепер участь у дорогих конфліктах", зазначає Handelsblatt.

У зоні бойових дій у Ємені

Газета нагадує, що сунітське королівство вже чимало років "без явних військових успіхів і за дуже великі гроші" веде в сусідньому Ємені війну проти шиїтських повстанців-хуситів.

Крім того, фінансові проблеми "могли б позначитися на економічній блокаді маленької сусідньої держави Катар і на боротьбі за лідерство в усьому регіоні проти заклятого шиїтського конкурента - Ірану", вважає німецьке видання. Тут знову-таки можна порівняти з Росією, яка теж бере участь у дорогих конфліктах, приміром, у Сирії та Лівії.

Водночас перехід Саудівської Аравії в режим жорсткої економії та масштабне урізання розрахованої на сотні мільярдів доларів програми Vision 2030 загрожують, вважає Handelsblatt, позиціям такої "неоднозначною фігури", як наслідний принц і фактичний правитель країни Мухаммед бен Сальман. А Die Welt попереджає, що намічені радикальні фінансові заходи можуть дестабілізувати країну, яка "відіграє не тільки економічно, але й геополітично ключову роль у міжнародній системі".