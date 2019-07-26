 Через вимоги Данії ″Північний потік-2″ може затриматися на 8 місяців - Reuters | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2019

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Через вимоги Данії "Північний потік-2" може затриматися на 8 місяців - Reuters

Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на вісім місяців, а компанія Nord Stream 2 - зазнати значних фінансових збитків, через проблеми з дозволами в Данії, повідомляє Reuters.

Прокладання морської ділянки газопроводу Північний потік-2

Прокладання морської ділянки газопроводу "Північний потік-2" (фото з архіву)

Будівництво газогону "Північний потік-2" з Росії до Німеччини дном Балтійського моря може бути затримане на термін до восьми місяців через проблеми з отриманням необхідних дозволів від Данії. Затримка може збільшити вартість проєкту на 660 мільйонів євро. Про це у четвер, 8 серпня, повідомляє агенція Reuters з посиланням на лист компанії Nord Stream 2.

Російський "Газпром" ще з квітня 2017 року чекає дозволу офіційного Копенгагена на прокладання труб "Північного потоку-2" територіальними водами Данії. Йдеться про два варіанти маршруту протяжністю від 147 до 175 кілометрів. Відповідно, Nord Stream 2 надала данській владі два запити щодо можливих маршрутів прокладання труби. У березні 2019 року Данське агенство з енергетики зажадало від росіян екологічної оцінки третього варіанту маршруту.

Компанія Nord Stream 2 назвала цю вимогу "зумисною спробою затримати виконання проєкту". Як випливає з листа компанії, який є у розпорядженні агенції Reuters, запит данської сторони щодо третього маршруту може затримати реалізацію проєкту на вісім місяців і коштувати компаніям, що будують "Північний потік-2" додаткові 660 мільйонів євро. Початковий бюджет будівництва складав 9,5 мільярда євро. "Затримування проєкту призведе до значних фінансових втрат для Nord Stream 2", - йдеться у зверненні компанії до апеляційної ради з агентства з енергетики Данії. Відомство наразі не дало відповіді на звернення.

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди щодо фінансування проєкту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Під час запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

DW.COM

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"Труба" викликає чимало нарікань в Європі. Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії, які вказують на безпекові загрози трубопроводу.

Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проєкту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.

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