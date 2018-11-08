Через вибухи в столиці Сомалі загинули майже 40 людей

У столиці східноафриканської країни Сомалі Могадішо внаслідок вибухів у п'ятницю, 9 листопада, загинули щонайменше 39 людей, повідомила місцева поліція. Ще близько 40 людей отримали поранення. "Кількість жертв може зрости, тому що деякі люди досі вважаються зниклими", - сказав у суботу, 10 листопада, офіцер поліції міста Мухаммед Хусейн, передає агенція Reuters.

Інцидент стався у п'ятницю на вулиці Могадішо зі жвавим рухом поблизу великого готелю "Сахафі". Двоє смертників підірвали себе в автомобілях. Ще один вибуховий пристрій спрацював у триколісному мікроавтобусі, відомому в країні як "тук-тук". Охоронці готелю та співробітники департаменту розслідування кримінальних справ, розташованого поблизу, відкрили вогонь у відповідь.

Відповідальність за напад на готель взяла на себе ісламістська група "Аш-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою".