 Через вибухи в столиці Сомалі загинули майже 40 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Через вибухи в столиці Сомалі загинули майже 40 людей

Внаслідок трьох вибухів, які стались біля готелю в Могадішо, загинули щонайменше 39 людей, ще близько 40-ка були поранені. Відповідальність за напад взяла на себе ісламістська група "Аш-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою".

Наслідки вибуху в Могадішо

Наслідки вибуху в Могадішо

DW.COM

Щонайменше два потужні вибухи пролунали у столиці Сомалі Могадішо. За даними поліції, смертники підірвали начинені вибухівкою автомобілі, після чого було чути стрілянину. (23.02.2018)

Внаслідок терористичного нападу радикальних ісламістів у Могадішо кількість жертв сягнула, за різними даними від 38 до 45 осіб. (24.02.2018)

У столиці східноафриканської країни Сомалі Могадішо внаслідок вибухів у п'ятницю, 9 листопада, загинули щонайменше 39 людей, повідомила місцева поліція. Ще близько 40 людей отримали поранення. "Кількість жертв може зрости, тому що деякі люди досі вважаються зниклими", - сказав у суботу, 10 листопада, офіцер поліції міста Мухаммед Хусейн, передає агенція Reuters.

Інцидент стався у п'ятницю на вулиці Могадішо зі жвавим рухом поблизу великого готелю "Сахафі". Двоє смертників підірвали себе в автомобілях. Ще один вибуховий пристрій спрацював у триколісному мікроавтобусі, відомому в країні як "тук-тук". Охоронці готелю та співробітники департаменту розслідування кримінальних справ, розташованого поблизу, відкрили вогонь у відповідь.

Відповідальність за напад на готель взяла на себе ісламістська група "Аш-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою".

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