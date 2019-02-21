 Через буревій в Італії загинуло троє людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2019

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Новини

Через буревій в Італії загинуло троє людей

Сильний вітер спричинив падіння дерев та руйнування в Італії та Хорватії. Загинули щонайменше троє людей, ще кілька отримали травми.

Наслідки буревію в Італії

Наслідки буревію в Італії

Сильна негода спричинила руйнування будинків, падіння дерев та загибель людей в Італії. Поблизу міста Фрозіноне через сильний вітер на одній з ферм у суботу, 23 лютого, обвалилася стіна будинку. Через це загинули двоє літніх чоловіків, повідомила агенція ANSA.

Ще один чоловік загинув поблизу Рима, через те, що на його автомобіль впало дерево, інформує державний телеканал RaiNews24. Під Неаполем внаслідок падіння дерева була поранена жінка та її донька-підліток.

Повалені дерева у хорватському Дубровніку

Повалені дерева у хорватському Дубровніку

DW.COM

Найбільше від стихії постраждали південні та центральні федеральні землі Німеччини. Повідомляється про щонайменше одну загиблу. Негода також призвела до значних руйнувань і пошкоджень інфраструктури. (24.09.2018)

Руйнівний ураган "Майкл", якого президент США Дональд Трамп охрестив "монстром", досяг узбережжя штату Флорида. На узбережжі штату фіксується швидкість вітру в 250 кілометрів на годину. (10.10.2018)

В порту у місті Барі через сильний вітер сів на мілину турецький вантажний корабель. Через негоду та великі хвилі його поки не вдалось зрушити з місця. Через сильні пориви вітру були скасовані рейси паромів до островів Капрі, Іскія та Ліпарських островів. В Римі через сильний вітер був зачинений Колізей.

Негода вирує також і у Хорватії. Погодне бюро країни повідомило, що швидкість вітру в країні досягає 191 кілометра на годину. У місті Спліт та інших містах були закриті для проходу деякі вулиці через небезпеку внаслідок падіння скла і плитки. На Далматинському узбережжі у центральній частині країни спалахнуло кілька невеликих пожеж. Під час боротьби з вогнем був травмований один пожежник.

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