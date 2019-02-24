Чергові протести "жовтих жилетів" у Франції: учасників дедалі менше

Тисячі людей у Франції в суботу, 9 березня, взяли участь в акціях протесту руху "жовтих жилетів". Французи виходять на вулиці вже 17-ті вихідні поспіль: протести розпочалися ще в середині листопада минулого року. Однак акції дедалі менш людні. За підрахунками міністерства внутрішніх справ країни, станом на кінець дня суботи у всій Франції в протестах взяли участь понад 28 тисяч людей. Це на 10 тисяч менше, ніж тиждень тому, повідомляє агентство AP. За даними відомства, у Парижі протестували близько трьох тисяч осіб.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети під час завершення демонстрації в Парижі. Чимало учасників акції, яка кількома годинами раніше розпочалася мирно, відмовлялися залишити Єлисейські поля. Дехто був із закритими обличчями й чорними прапорами. Утім, таких спалахів насильства, як на піку протестів у листопаді-грудні минулого року, коли мітингарі підпалювали автомобілі, жбурляли каміння в правоохоронців й трощили вітрини, зафіксовано не було.

Організатори намагалися спонукати більше людей вийти на акції, але не вдалося. Вони планували влаштувати сидячий протест неподалік Ейфелевої вежі в Парижі, однак увечері в п'ятницю поліція демонтувала дерев'яні конструкції, які звели демонстранти.

Лідери "жовтих жилетів" сподіваються, що наступної суботи до протестів приєднаються більше людей із нагоди того, що руху виповниться чотири місяці.

Окрім столиці, масові акції "жовтих жилетів" відбулися 9 березня в Бордо, Ліллі та місті Ле-Пюї-ан-Веле.