 Черговий скандал нової Ради: опозиція обурена процедурою ухвалення закону про імпічмент президента | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.09.2019

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Україна

Черговий скандал нової Ради: опозиція обурена процедурою ухвалення закону про імпічмент президента

Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. Опоненти парламентської більшості незадоволені порушенням процедури голосування і стверджують, що цей документ залишив президента недоторканим.

Черговий скандал нової Ради: опозиція обурена процедурою ухвалення закону про імпічмент президента

Президентський законопроект про імпічмент у підсумку підтримали 245 депутатів від однієї-єдиної фракції "Слуга народу". Депутати решти фракцій підтримували законопроект у першому читанні. Але коли спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував негайно проголосувати його в цілому решта фракцій виступила категорично проти. Опозиційні депутати вимагали дати їм ще тиждень для внесення правок. Разумков не дослухався до цих протестів і таки поставив закон на голосування в другому читанні.

Обуренню опозиції не було меж. Друга за чисельністю фракція "Опозиційна платформи - За життя" демонстративно залишила залу засідань. Разумкову не залишалося нічого іншого, як оголосити перерву і зібрати лідерів депутатських фракцій на термінову нараду.

Тим часом у кулуарах не вщухали пристрасті. Головними претензіями до "Слуги народу" були закиди в порушенні процедури ухвалення законів.

Юрій Павленко: Ми можемо говорити про грубе порушення закону головою Верховної Ради

Юрій Павленко: "Ми можемо говорити про грубе порушення закону головою Верховної Ради"

"Відбулося грубе порушення закону про регламент, бо депутати фактично були позбавлені права внести свої поправки до другого читання. Ми можемо говорити про грубе порушення закону головою Верховної Ради, що на мій погляд, є злочином", - сказав у розмові з DW депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Павленко.

Критика пролунала і з боку представників інших опозиційних фракцій. Депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький в інтерв'ю DW заявив, що депутати взагалі не знали, за що голосували в другому читанні. "Вони 6 вересня на комітеті щось там поміняли, а ми навіть не бачили кінцевого тексту. Зараз переломний момент: чи збережемо ми в нашій країні парламентаризм і демократію, чи почнемо будувати корумповану диктатуру, як це вже було колись", - сказав депутат.     

Натомість представниця уряду в парламенті Ірина Верещук заявила: "Якби влада, що прийшла на крові Майдану, ухвалила закон про імпічмент, не було би подій 2014 року. А тепер вони будуть виходити на трибуну і розповідати нам, що ми там щось порушили?", - сказала Верещук.

Недоторканих не стало менше

Згідно з Конституцією, всі етапи процедури імпічменту президента вже врегульовані 111 статтею Основного закону. Водночас член парламентського комітету з правової політики, депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко заявив в кулуарах журналістам, що там недостатньо виписано, як формується тимчасова слідча комісія і хто може бути спеціальним слідчим і спеціальним прокурором. "Ці два питання врегульовані в регламенті Верховної Ради і в законопроекті про тимчасові слідчі комісії, який проголосували депутати попереднього скликання, але його не підписав тодішній президент Порошенко", - нагадав Власенко.

Сергій Власенко: Я не вірю, що за будь-якого президента-зрадника в парламенті знайдеться 338 депутатів

Сергій Власенко: "Я не вірю, що за будь-якого президента-зрадника в парламенті знайдеться 338 депутатів"

За його словами, нинішній документ фактично залишає президента недоторканим. Адже для порушення процедури імпічменту "виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину" необхідна більшість голосів депутатів від конституційного складу парламенту, після чого парламент має підтвердити ці звинувачення в Конституційному та Верховному Судах, а сама ухвала про імпічмент потребує підтримки не менше трьох четвертих голосів депутатів. В разі провалу спроби імпічменту головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом. 

"Я не вірю, що за будь-якого президента-зрадника в парламенті знайдеться 338 депутатів, що підтримають його імпічмент. Навіть Янукович після втечі не отримав би таку кількість голосів", - сказав Власенко.

DW.COM

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Він також зазначив, що після скасування новим складом парламенту 3 вересня депутатської недоторканості, в Україні імунітетом від кримінального переслідування і досі користується не лише президент, а й судді, яких позбавити недоторканості може тільки Вища рада юстиції. Щоби виправити цей дисбаланс, Власенко пропонує вилучити з Конституції 111 статтю і змінити статтю 115, яка встановлює недоторканість президента.

"Слуги народу" пішли на поступки

Оголошена після скандального голосування за закон про імпічмент 30-хвилинна перерва затяглася на більше, ніж годину. Лідери фракцій поверталися до сесійної зали похмурими і уникали спілкування з журналістами. Лише голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що на нараді в спікера Разумкова її учасники домовилися остаточно затвердити всі ухвалені в першому читанні законопроекти не раніше наступного вівторка.

"Оскільки всім іншим фракціям не дуже подобається, що монокоаліція фактично статистами їх робить, тому ми домовились, що будемо по всіх інших законопроектах по скороченій процедурі йти. У нас є сім днів для того, щоб у комітетах доопрацювати, слушні зауваження взяти до відома і в другому читанні все те, що ми сьогодні проголосували в першому читанні", - сказав Арахамія. Водночас він ще раз заперечив порушення регламенту під час ухвалення закону про імпічмент.

 

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Черговий скандал нової Ради: опозиція обурена процедурою ухвалення закону про імпічмент президента

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