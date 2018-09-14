Черговий розкол у німецькій коаліції через керівника спецслужби

В урядовій коаліції Німеччини триває суперечка навколо подальшої долі керівника Федерального відомства з охорони конституції Ганса-Ґеорґа Маасена (Hans-Georg Maaßen). Представники соціал-демократів виступають за його звільнення з посади через суперечливі заяви щодо подій у Хемніці. Крім того, у Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) сумніваються щодо придатності Маасена для боротьби з екстремістськими тенденціями. Лідерка СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles) висловилася щодо цього недвозначно: "Цей пан повинен піти, і я кажу вам, що він піде."

Ліве крило СДПН взагалі наполягає на припиненні коаліції з консерваторами, якщо Маасен залишиться на посаді. Проте це може призвести до повторних виборів до Бундестагу, а цього соціал-демократи, за оцінками експертів, хочуть уникнути. Адже СДПН має на даний момент рекордно низькі рейтинги, про що свідчать нещодавно проведенні опитування. Крім того, правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) могла б у разі проведення таких виборів здобути ще більше місць у Бундестазі. Цього побоюються як СДПН і ХДС/ХСС.

Консерватори не вбачають підстав для відставки

Натомість канцлерка Німеччини Анґела Меркель висловила між тим упевненість у тому, що коаліція "не розіб'ється через питання керівника підконтрольного (МВС Німеччини. - Ред.) відомства", запевнила Меркель (Angela Merkel).

Крім того, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer), котрому підзвітний Маасен, взагалі не вбачає підстав для звільнення свого підлеглого. Він також сумнівається в тому, що суперечка навколо Маасена призведе до припинення роботи урядової коаліції. "Коаліція працюватиме й надалі", - сказав Зеегофер.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер (п.) підтримує свого підлеглого Ганса-Ґеорґа Маасена (л.)

Сам Маасен не збирається складати з себе повноваження. Нещодавно стало також відомо, що Маасен збирається подвоїти кількість співробітників у своєму відомстві.

Причина скандалу

До суперечки призвело інтерв'ю Маасена виданню Bild, в якому керівник Федерального відомства з охорони конституції заявив, що "немає доведеної інформації" про те, що в місті Хемніц під час масових демонстрацій праворадикалів кілька тижнів тому були цілеспрямовані переслідування іноземців. Він також розкритикував один з оприлюднених відеозаписів з місця подій у Хемніці. Згідно з висловленою тоді думкою Маасена, є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути громадськість від вбивства в Хемніці". Згодом Маасен роз'яснив свої заяви парламентаріям, утім, доказів несправжності відео так і не навів.

Суперечку навколо Маасена Меркель, Зеегофер та Налес мають намір обговорити ще раз 18 вересня. Попередня розмова керівників коаліційних партій щодо цього завершилася безрезультатно.