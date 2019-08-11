 Червоний Хрест: Число жертв авіаудару в Ємені може сягнути 130 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2019

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Червоний Хрест: Число жертв авіаудару в Ємені може сягнути 130 осіб

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, внаслідок авіаудару коаліції на чолі з Саудівською аравією в Ємені загинули близько 130 військовополонених.

Удар з повітря коаліції у Ємені

Наслідки авіанальоту літаків коаліції під проводом Саудівської Аравії у Ємені (фото з архіву)

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) побоюється, що кількість загиблих унаслідок завданого авіацією коаліції на чолі з Саудівською Аравією удару з повітря в єменській провінції Дамар може зрости до 130. Таку приблизну оцінку числа жертв нещодавнього бомбардування в Ємені в МКЧХ назвали ввечері неділі, 1 вересня.

Ціллю проведеного авіацією коаліції авіаудару був один з військових об'єктів хуситів. У коаліції запевняють, що ставили собі за мету знищити склад ракет та безпілотників хуситів, розташований на території цього об'єкта в провінції Дамар. Останнім часом хусити часто проводять обстріл території Саудівської Аравії з використанням ракет та дронів. Тож бомбардування цілком відповідали міжнародним нормам щодо ведення бойових дій, наголосили представники коаліції, передає агенція новин dpa.

DW.COM

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Утім, під час ракетно-бомбового удару було також знищено й будівлю, котру хусити перетворили на в'язницю, де утримувалися переважно військовополонені. За даними МКЧХ, у цій в'язниці перебувало не менше 170 осіб. 40 з них отримали поранення внаслідок бомбардувань, тож решта 130 найімовірніше загинули, виснували представники МКЧХ. Вони нагадали сторонам збройного протистояння в Ємені про необхідність дотримання міжнародних норм під час війни, згідно з якими ціллю нападів та військових операцій можуть бути лише військові об'єкти та бази.

Тим часом представник хуситів, котрий відповідає за проведення обміну військовополоненими запевнив, що саудитам було відомо про утримання в цій в'язниці захоплених хуситами полонених. За даними очевидців, літаки коаліції здійснили як мінімум вісім ударів під час операції.

Нагадаємо, що збройний конфлікт у Ємені триває вже п'ять років. Із весни 2015 року в нього втрутилася коаліція арабських країн на чолі із Саудівською Аравією. Відтоді авіація союзників провела сотні операцій проти хуситів, яких у Ер-Ріяді вважають союзниками Ірану.

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