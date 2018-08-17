 Червоний Хрест розшукує 100 тисяч людей в усьому світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

Червоний Хрест розшукує 100 тисяч людей в усьому світі

Кількість зниклих безвісти зараз є найбільшою за останні десять років, повідомив Червоний Хрест. У Німеччині через кризу біженців досі подають багато заяв на розшук зниклих осіб.

Червоний Хрест розшукує 100 тисяч людей у світі

Червоний Хрест розшукує 100 тисяч людей у світі

Міжнародний комітет Червоного Хреста в усьому світі розшукує близько 100 тисяч людей, які зникли безвісти в результаті військових дій, насильницького переселення або втечі зі своєї країни. Про це у вівторок, 28 серпня, повідомили видання групи Funke Mediengruppe з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ця цифра є найвищою за останні 10 років. Зазначається, що реальна кількість зниклих є суттєво більшою.

У Німецькому Червоному Хресті повідомили, що число заяв про розшук людей, зниклих в результаті міграції, залишається високим. Голова організації Ґерда Гассельфельдт (Gerda Hasselfeldt) зазначила, що у 2017 році було подано 2744 нових заяв про розшук людей, а в перші шість місяців 2018 року зареєстрували ще майже 1200 таких заяв.

За її словами, основними країнами походження зниклих є Афганістан, Сирія, Сомалі та Еритрея. "Майже у 50 відсотках випадків служба розшуку Німецького Червоного Хреста змогла надати допомогу", - зазначила Гассельфельдт. За її словами, для багатьох людей, які були розлучені в результаті збройного конфлікту, стихійного лиха або міграції, "служба розшуку Червоного Хреста є останньою надією".

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За підсумками відвідин Донбасу президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив про необхідність збільшити гуманітарну допомогу цивільним в зоні бойових дій. (10.03.2017)

Шукати безвісно зниклих на Донбасі людей важко. Поступу немає, констатувала перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. Київ наполягає на допуску МКЧХ до в'язниць на непідконтрольних територіях. (23.04.2018)


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