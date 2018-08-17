Червоний Хрест розшукує 100 тисяч людей в усьому світі

Міжнародний комітет Червоного Хреста в усьому світі розшукує близько 100 тисяч людей, які зникли безвісти в результаті військових дій, насильницького переселення або втечі зі своєї країни. Про це у вівторок, 28 серпня, повідомили видання групи Funke Mediengruppe з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ця цифра є найвищою за останні 10 років. Зазначається, що реальна кількість зниклих є суттєво більшою.

У Німецькому Червоному Хресті повідомили, що число заяв про розшук людей, зниклих в результаті міграції, залишається високим. Голова організації Ґерда Гассельфельдт (Gerda Hasselfeldt) зазначила, що у 2017 році було подано 2744 нових заяв про розшук людей, а в перші шість місяців 2018 року зареєстрували ще майже 1200 таких заяв.

За її словами, основними країнами походження зниклих є Афганістан, Сирія, Сомалі та Еритрея. "Майже у 50 відсотках випадків служба розшуку Німецького Червоного Хреста змогла надати допомогу", - зазначила Гассельфельдт. За її словами, для багатьох людей, які були розлучені в результаті збройного конфлікту, стихійного лиха або міграції, "служба розшуку Червоного Хреста є останньою надією".



