Чекпойнт "Чарлі": "діснейленд" холодної війни? (відео)

Чекпойнт "Чарлі" - один із символів розділення Берліна. Раніше тут були радянські і американські танки та гинули люди. Тепер - матрьошки та аніматори в американській формі. Активісти проти такого кітчу.
Колись давно тут проходив кордон між Західним та Східним Берліном. Колись тут стояли один напроти одного радянські та американські танки. Тут гинули люди, намагаючись втекти на Захід. Сьогодні тут - своєрідний стихійний "Діснейленд" імені "холодної війни" - матрьошки, кашкети, химерні сувеніри та одягнені в американську форму аніматори, які за три євро фотографуються з туристами. Це стало об’єктом критики громадянської ініціативи, до якої долучилися два колишніх мери Берліна. Критики вважають цю ситуацію “непристойною” та вимагають створення музею "холодної війни".
…але поки що виходить не дуже. 28 років, як Німеччина єдина, але Схід і далі економічно пасе задніх. Чимало громадян там відчувають себе другосортними. Але на це є й інші причини, вважає Марсель Фюрстенау. (03.10.2018)
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