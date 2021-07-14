Чаус не затриманий та перебуває під захистом СБУ - адвокат

Адвокат колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що його підзахисний поки не є затриманим і перебуває під захистом Служби безпеки України. Про це Кравець написав у своєму Telegram-каналі у неділю, 1 серпня.

За словами адвоката, Чаус отримує необхідну медичну допомогу. "На мій погляд, ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися. Він не є поки затриманим і перебуває дійсно під захистом СБУ. Дуже сподіваюся, що перші особи держави знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання", - наголосив Кравець. Він також додав, що СБУ не чинила тиск ні на нього, ані на його підзахисного.

Поява Чауса в Україні після втечі в Молдову

30 липня деякі українські ЗМІ повідомили про те, що викраденого у Молдові екссуддю Чауса нібито знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. За цією інформацією, його виявив сільський староста, який повідомив про це правоохоронцям.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро України повідомило, що українські правоохоронці затримали Миколу Чауса, але після цього вони не виходили на зв'язок із детективами НАБУ. Там закликали дотримуватися закону та передати Чауса представникам НАБУ.

Своєю чергою в СБУ повідомили, що Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення і позбавлення волі.

Ймовірне викрадення Чауса у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали Миколу Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

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Наприкінці 2016 року Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Утім, у наданні притулку йому було відмовлено - остаточно у березні 2021 року. На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення.