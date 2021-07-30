Чаус надав дані, що свідчать про його викрадення - СБУ

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення і позбавлення волі. Про це у суботу, 31 липня, повідомила СБУ. За даними служби, напередодні на їхню на гарячу лінію звернулася особа із повідомленням, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом, і попросив викликати саме співробітників СБУ. Згодом слідчі СБУ отримали від Миколи Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв'язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для гарантування його безпеки.

В СБУ наголосили, що співробітники спецслужби не "викрадали" Чауса і діяли виключно в рамках закону і своїх повноважень. "Нагадаємо: саме СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон", - наголошується в повідомленні СБУ.

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Наразі Чаусу надається медична допомога, якої він потребує у зв'язку з тривалим позбавленням волі. Про це поінформована його дружина. Співробітники СБУ вживають необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це вчинили.

Поява Чауса в Україні

Напередодні деякі українські ЗМІ повідомили про те, що викраденого у Молдові екссуддю Чауса нібито знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. За цією інформацією, його виявив сільський староста, який повідомив про це правоохоронцям. Журналіст Юрій Бутусов у Facebook пізніше повідомив, що працівники Національної поліції після прибуття намагалися затримати Чауса, проте, за його даними, співробітники СБУ "відбили" екссуддю в поліцейських і вивезли в невідомому напрямку.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро України повідомило, що українські правоохоронці затримали Миколу Чауса, але після цього вони не виходили на зв'язок із детективами НАБУ. Там закликали правоохоронців дотримуватися закону та передати Чауса представникам НАБУ.

Втеча Чауса в Молдову і його ймовірне викрадення у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали тодішнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

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Наприкінці 2016 року Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Утім, у наданні притулку йому було відмовлено - остаточно у березні 2021 року. На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення. Президентка Молдови Майя Санду обурилася викраденням у Кишиневі Чауса, а міністр внутрішніх справ країни Павел Войко заявив, що поліція вживає всіх заходів для розшуку й затримання причетних до викрадення. Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин можливого викрадення Чауса.