Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Час

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "час".

Час належить до основних понять фізики та філософії, одна з координат простору-часу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами 10.05.2022

За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС

Бербок заявила, що ФРН наполягатиме на повноправному членстві України в ЄС 10.05.2022

ФРН наполягає на повному членстві України в Євросоюзі, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції у Києві.
Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ 10.05.2022

Німеччина цілком підтримає політично, фінансово та кадрово процес розкриття воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, запевнила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час відвідин Бучі.
Закон США про ленд-ліз: що насправді він дасть Україні

Закон США про ленд-ліз: що насправді він дасть Україні 10.05.2022

Під час Другої світової війни ухвалений у США закон про ленд-ліз допоміг перемогти нацистську Німеччину. Тепер він має спростити процедуру постачання американських озброєнь Києву. Що фактично означає цей закон?
Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів

Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів 10.05.2022

Пулітцерівська премія 2022 року виразила подяку журналістам України "за мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни".
Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли

Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли 09.05.2022

У День Європи голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Одеси, яку у цей час обстріляли російські окупанти.

Трюдо у Києві: обіцянки необмеженої підтримки Україні, і не лише зброєю

Трюдо у Києві: обіцянки "необмеженої підтримки" Україні, і не лише зброєю 08.05.2022

Під час свого візиту в Україну 8 травня прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь, поновив роботу посольства Канади в Україні та провів плідні переговори з президентом України Зеленським.
Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва

Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва 08.05.2022

Під час візиту до Києва Бербель Бас візьме участь у заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни. Заплановано також її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

МОЗ України: Під час війни пошкоджено 500 медзакладів, 40 з них - зруйновано

МОЗ України: Під час війни пошкоджено 500 медзакладів, 40 з них - зруйновано 07.05.2022

Атаки на медичні заклади порушують міжнародні конвенції щодо функціонування закладів охорони здоров'я, наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вітчим зґвалтованої українки: "Я ненавиджу "русский мир" (07.05.2022) 07.05.2022

Мешканку Бучі Каріну Єршову зґвалтували і вбили під час російської окупації міста. Судмедексперти, що вивчають сотні тіл, знайдених після відступу російської армії, кажуть про масові випадки зґвалтування.

Війна та материнство: українки передчасно стають мамами через стрес (07.05.2022) 07.05.2022

Вагітні українські жінки та породіллі у сховищах - такі світлини побачив увесь світ. Багатьом українкам доводиться народжувати не лише у непридатних для пологів умовах, а й раніше призначеного терміну.
Макрон під час інавгурації пообіцяв стати новим президентом для Франції

Макрон під час інавгурації пообіцяв стати "новим президентом" для Франції 07.05.2022

Під час інавгураційної промови Еммануель Макрон пообіцяв докласти зусиль до уникнення ескалації внаслідок російської війни в Україні, назвавши вторгнення РФ одним з найбільших викликів у світі.
Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві

Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві 06.05.2022

Удар по Одесі в річницю трагедії змушує владу думати як убезпечити мешканців міста під час заходів на честь 9 травня, розповів в інтерв'ю DW Геннадій Труханов.

Проросійські демонстрації у Німеччині: хто підтримує Путіна і чому це не забороняють? (04.05.2022) 04.05.2022

За час війни Росії проти України у різних містах Німеччини відбулися проросійські акції, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та СРСР. Чому німці не забороняють проросійські автопробіги та демонстрації? І що про них думають німецькі політики та експерти?
Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком

Лідер ХДС Фрідріх Мерц зустрівся з Зеленським і Кличком 03.05.2022

Лідер ХДС Мерц заявив, що вражений побаченими руйнуваннями в Ірпені. Під час візиту до Києва він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та мером української столиці Віталієм Кличком.
Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН 29.04.2022

Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.

Інші статті