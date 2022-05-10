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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "час".
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За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.
За час війни Росії проти України у різних містах Німеччини відбулися проросійські акції, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та СРСР. Чому німці не забороняють проросійські автопробіги та демонстрації? І що про них думають німецькі політики та експерти?
Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.