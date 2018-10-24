Час для чаю (фотогалерея)

Британці відомі своїм чаюванням, але й у німецькій Східній Фризії є славні чайні традиції. Докладніше - у фотогалереї DW.
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