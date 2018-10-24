 Час для чаю (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.10.2018

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Культура й стиль життя

Час для чаю (фотогалерея)

Британці відомі своїм чаюванням, але й у німецькій Східній Фризії є славні чайні традиції. Докладніше - у фотогалереї DW.

  • Сорти чаю у чайному домі у Східній Фризії (picture-alliance/dpa/H. Lossie)

    Час для чаю

    Населення Східної Фризії - чемпіони зі споживання чаю

    Попри те, що Німеччина посідає 84 позицію за обсягами споживання чаю на душу населення (30 літрів), жителі німецького регіону Східної Фризії випивають його в середньому більше за будь-кого у світі. Щорічне споживання чаю становить близько 300 літрів на душу населення - це на 100 літрів більше, ніж середнє споживання у Великобританії.

  • Чайна культура у Східній Фризії

    Час для чаю

    Чайна культура у Східній Фризії

    На німецькому узбережжі Північного моря у Східній Фризії розвинутий чайний ритуал, який завжди допомагав зігрітися у вітряну і мокру погоду. Міцна чорна суміш сорту Ассам заварюється у чайнику та подається у порцелянових чашках зі шматочком цукру-рафінаду на дні. Додаємо трохи вершків і згодом отримуємо молочний ефект, але перемішувати напій за традицією заборонено!

  • Чай та вафлі

    Час для чаю

    Вафлі та чай замість тортів та кави?

    Недільна розмова за кавою і тістечком? Можна спробувати і чай та вафлі. У Східній Фризії, з її сильними чайними традиціями, можуть не зрозуміти, якщо з гостей ви підете, випивши менше трьох чашок чаю.

  • Сорти чаю

    Час для чаю

    На будь-який смак

    Німецька чайна асоціація, що базується у Гамбурзі, проводить щорічну зустріч дегустаторів чаю. Вони оцінюють сорти чаю за їхніми характеристиками та звіряють якість та походження напою з тим, що зазначено на етикетках. Якщо ви не є учасником зустрічі, ви можете забронювати дегустацію у Музеї чаю у місті Лер.

  • Чашка чаю з пакетиками

    Час для чаю

    Чай у пакетиках чи заварний?

    Чай стає найпопулярнішим напоєм у світі та витісняє каву. У 2016 році його споживання досягло рекордного рівня. За даними Німецької асоціації чаю, німці віддають перевагу чорному чаю над зеленим у пропорції приблизно 3/4. 60 відсотків німців надають перевагу заварному.

  • Чай з вершками

    Час для чаю

    Чай з молоком

    Британці дуже серйозно ставляться до свого чаю з молоком та булочками із родзинками, але багатьом німцям не подобається, коли у напій додають вершки. Більшість полюбляє чорний чай із кубиком цукру.

  • Чашка м'ятного чаю

    Час для чаю

    М'ята, імбир та інші сорти "чаю"

    Німецькі кафе пропонують свіжі імбирні та м'ятні трав'яні чаї - гарячі напої, які подобаються багатьом. Однак чаєм ці напої у Німецькій асоціації чаю не вважають. Для того, щоб напої вважалися чаєм, вони повинні містити чорне або зелене чайне листя.

  • Чашка чаю

    Час для чаю

    Трав'яні чаї

    Чай для лікування і профілактики? Полиці супермаркетів повні сортів, що обіцяють сприяти зміцненню здоров’я. Їм навіть почали давати назви на основі тих хвороб, які, як обіцяють маркетологи, вони допомагають лікувати: чаї для кращого травлення, очищення печінки, для породіль та для кращого сну.

    Автор: Кортні Тенц, Марія Думанська


  • Сорти чаю у чайному домі у Східній Фризії (picture-alliance/dpa/H. Lossie)

    Час для чаю

    Населення Східної Фризії - чемпіони зі споживання чаю

    Попри те, що Німеччина посідає 84 позицію за обсягами споживання чаю на душу населення (30 літрів), жителі німецького регіону Східної Фризії випивають його в середньому більше за будь-кого у світі. Щорічне споживання чаю становить близько 300 літрів на душу населення - це на 100 літрів більше, ніж середнє споживання у Великобританії.

  • Чайна культура у Східній Фризії

    Час для чаю

    Чайна культура у Східній Фризії

    На німецькому узбережжі Північного моря у Східній Фризії розвинутий чайний ритуал, який завжди допомагав зігрітися у вітряну і мокру погоду. Міцна чорна суміш сорту Ассам заварюється у чайнику та подається у порцелянових чашках зі шматочком цукру-рафінаду на дні. Додаємо трохи вершків і згодом отримуємо молочний ефект, але перемішувати напій за традицією заборонено!

  • Чай та вафлі

    Час для чаю

    Вафлі та чай замість тортів та кави?

    Недільна розмова за кавою і тістечком? Можна спробувати і чай та вафлі. У Східній Фризії, з її сильними чайними традиціями, можуть не зрозуміти, якщо з гостей ви підете, випивши менше трьох чашок чаю.

  • Сорти чаю

    Час для чаю

    На будь-який смак

    Німецька чайна асоціація, що базується у Гамбурзі, проводить щорічну зустріч дегустаторів чаю. Вони оцінюють сорти чаю за їхніми характеристиками та звіряють якість та походження напою з тим, що зазначено на етикетках. Якщо ви не є учасником зустрічі, ви можете забронювати дегустацію у Музеї чаю у місті Лер.

  • Чашка чаю з пакетиками

    Час для чаю

    Чай у пакетиках чи заварний?

    Чай стає найпопулярнішим напоєм у світі та витісняє каву. У 2016 році його споживання досягло рекордного рівня. За даними Німецької асоціації чаю, німці віддають перевагу чорному чаю над зеленим у пропорції приблизно 3/4. 60 відсотків німців надають перевагу заварному.

  • Чай з вершками

    Час для чаю

    Чай з молоком

    Британці дуже серйозно ставляться до свого чаю з молоком та булочками із родзинками, але багатьом німцям не подобається, коли у напій додають вершки. Більшість полюбляє чорний чай із кубиком цукру.

  • Чашка м'ятного чаю

    Час для чаю

    М'ята, імбир та інші сорти "чаю"

    Німецькі кафе пропонують свіжі імбирні та м'ятні трав'яні чаї - гарячі напої, які подобаються багатьом. Однак чаєм ці напої у Німецькій асоціації чаю не вважають. Для того, щоб напої вважалися чаєм, вони повинні містити чорне або зелене чайне листя.

  • Чашка чаю

    Час для чаю

    Трав'яні чаї

    Чай для лікування і профілактики? Полиці супермаркетів повні сортів, що обіцяють сприяти зміцненню здоров’я. Їм навіть почали давати назви на основі тих хвороб, які, як обіцяють маркетологи, вони допомагають лікувати: чаї для кращого травлення, очищення печінки, для породіль та для кращого сну.

    Автор: Кортні Тенц, Марія Думанська


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    У середньому кожен мешканець Німеччини випиває блищьско 160 літрів кави на рік. Однак суперечки щодо цього напою не вщухають: одні пишуть, що кава небезпечно підвищує кров'яний тиск або навіть сприяє виникненню раку, інші - навпаки, що кава запобігає низці захворювань. Відомо точно: як показали дослідження, любителям кави цей напій очевидно не шкодить.

  • Маргарин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

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  • Червоне вино

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

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  • Холестерин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

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    Без холестерину ніяк, адже він міститься у клітинних мембранах. Є так званий "корисний" та "шкідливий" холестерол. Раніше вважалось, що "шкідливого" у крові може бути якогомога менше, а "корисного" - скільки завгодно. Тепер відомо, що і рівень "корисного" потрібно обмежувати. Лікарі закликають до здорової рівноваги. Одне яйце на день можете їсти спокійно. Але замість м'яса.

  • Овочі з морозильної камери

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Овочі з морозилки

    Бум на овочі з морозильної камери нібито минув. Більшість віддає перевагу свіжим, придбаним у магазині чи на ринку. Однак лікарі-дієтологи звертають увагу, що садовина і ягоди, що пройшли шокове заморожування відразу після збору врожаю, зберігають більше корисних речовин та вітамінів, ніж так звані "свіжі", котрі певний час полежали на рундуку.

  • Глутамат

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Глутамат

    Глутамат натрію відомий як універсальна харчова добавка Е621 - так званий підсилювач смаку. У Німеччині та багатьох інших країнах Європи його заборонено додавати у дитяче харчування. Чи означає це, що він шкідливий? Штучний глутамат, ще й у великій кількості, як от у чипсах, - безумовно. І навіть, ймовірно, природний (скажімо, у соєвому соусі чи сирі рокфор).

  • Кориця

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кориця

    Коричник цейлонський - відмінний антиоксидант, пряність, що надає неповторний смак випічці. Однак у корі більш дешевого різновиду - кориці китайської (лат. Cinnamomum aromaticum) - виявлений кумарин, надлишки якого можуть руйнівно впливати на нирки та печінку. Рекомендована норма на добу - не більше 0,1 мг на один кілограм маси тіла. Тобто один великий пряник.

  • Вода

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вода

    Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.

  • Молоко

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Молоко

    Молоко корисне тільки для дітей, у багатьох дорослих від нього виникають проблеми - через непереносимість лактози. Такого висновку дійшли німецькі лікарі. А шведські вчені встановили, що любителі молока і живуть менше, і хворіють частіше. Про це говорять результати багаторічного дослідження, в якому взяло участь понад 100 тисяч осіб.

  • Пшениця та інші злаки

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Пшениця та інші злаки

    Хліб - ще один базовий продукт, у користі якого тепер сумніваються вчені. Безперечно те, що хлібобулочні вироби, що містять глютен (клейковину) у багатьох людей - особливо дітей - викликають непереносимість. Крім того, проблемою нерідко є також дріжджі, горіхи або насіння, які використовують при виготовленні хліба.

  • Вітаміни

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вітаміни

    Часи, коли вітамінні таблетки і порошки ковтали мало не жменями, минули. Сьогодні "штучні" вітаміни вживають набагато обережніше. Лікарі звертають особливу увагу на побічні дії "штучних" вітамінних добавок і попереджають про серйозні наслідки безконтрольного самолікування. Побоюєтеся авітамінозу? Їжте більше овочів і фруктів, частіше бувайте на сонці!

    Автор: Бріґітте Остерат, Дмитро Каневський


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