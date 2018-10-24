Час для чаю (фотогалерея)

Які продукти подовжують життя, а які - ні

Вода

Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.