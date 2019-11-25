Частіше ніж раз на годину - так часто зазнає насильства жінка у ФРН з боку партнера

У Німеччині частіше ніж один раз на годину трапляються випадки насильства над жінками з боку їхніх партнерів. Це випливає зі статистики Федерального відомства кримінальної поліції за 2018 рік, повідомила у понеділок, 25 листопада, в Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай (Franziska Giffey), передає агенція epd.

Минулого року у Німеччині жертвами домашнього насильства стали понад 140,7 тисячі людей, роком раніше ця цифра становила 138,8 тисячі. При цьому, згідно зі статистикою, понад 81 відсотка постраждалих є жінками. У 2018 році 122 жінки у ФРН були вбиті своїми актуальними або колишніми партнерами. Для порівняння: роком раніше цей показник становив 147. Франциска Ґіффай назвала ці цифри "дуже тривожними".

Від насильства страждають жінки з усіх соціальних класів, вікових та етнічних груп, зазначила міністерка. При цьому найбільша група жертв - жінки у віці від 30 до 39 років: загалом таких випадків було зафіксовано 37 тисяч. 99 тисяч від загальної кількості постраждалих жінок є німкенями, 5580 походять з Туреччини, 4492 - з Польщі, 2808 - із Сирії.

Однак ці цифри відображають лише ті злочини, про які стало відомо. Насправді випадків насильства набагато більше, вважають експерти. Повідомляється, що кожна третя жінка в Німеччині хоча б раз у житті зазнавала насильства - не лише з боку партнерів.

З метою боротьби із насильством, заохочення постраждалих до отримання підтримки та більш широкого інформування про центри допомоги Франциска Ґіффай оголосила про створення загальнонаціональної ініціативи "Сильніше насильства". За підтримки програми "Разом проти насильства над жінками" в наступні чотири роки на цей проєкт планується виділити 120 мільйонів євро, які будуть направлені на розширення консультаційних центрів та притулків для жінок. Наразі кількість місць в притулках становить усього сім тисяч, тоді як існує потреба у 20 тисячах.