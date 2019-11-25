 Частіше ніж раз на годину - так часто зазнає насильства жінка у ФРН з боку партнера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Частіше ніж раз на годину - так часто зазнає насильства жінка у ФРН з боку партнера

Минулого року в Німеччині від рук актуальних або колишніх партнерів загинуло 122 жінки. Загалом жертвами домашнього насильства є сотні тисяч жінок.

Насильства з боку партнерів зазнають у ФРН сотні тисяч жінок

Насильства з боку партнерів зазнають у ФРН сотні тисяч жінок

У Німеччині частіше ніж один раз на годину трапляються випадки насильства над жінками з боку їхніх партнерів. Це випливає зі статистики Федерального відомства кримінальної поліції за 2018 рік, повідомила у понеділок, 25 листопада, в Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай (Franziska Giffey), передає агенція epd.

Минулого року у Німеччині жертвами домашнього насильства стали понад 140,7 тисячі людей, роком раніше ця цифра становила 138,8 тисячі. При цьому, згідно зі статистикою, понад 81 відсотка постраждалих є жінками. У 2018 році 122 жінки у ФРН були вбиті своїми актуальними або колишніми партнерами. Для порівняння: роком раніше цей показник становив 147. Франциска Ґіффай назвала ці цифри "дуже тривожними".

Від насильства страждають жінки з усіх соціальних класів, вікових та етнічних груп, зазначила міністерка. При цьому найбільша група жертв - жінки у віці від 30 до 39 років: загалом таких випадків було зафіксовано 37 тисяч. 99 тисяч від загальної кількості постраждалих жінок є німкенями, 5580 походять з Туреччини, 4492 - з Польщі, 2808 - із Сирії.

DW.COM

Близько десяти тисяч людей вийшли в бельгійській столиці на марш в знак протесту проти насильства над жінками в сім'ях. Напередодні аналогічні акції відбулись в Італії та Франції. (24.11.2019)

Кожна четверта жінка у Німеччині стає жертвою домашнього насильства. Амалія і її 14-річна донька пішли на курси самооборони, щоб вміти постояти за себе. (25.11.2019)

Однак ці цифри відображають лише ті злочини, про які стало відомо. Насправді випадків насильства набагато більше, вважають експерти. Повідомляється, що кожна третя жінка в Німеччині хоча б раз у житті зазнавала насильства - не лише з боку партнерів.

З метою боротьби із насильством, заохочення постраждалих до отримання підтримки та більш широкого інформування про центри допомоги Франциска Ґіффай оголосила про створення загальнонаціональної ініціативи "Сильніше насильства". За підтримки програми "Разом проти насильства над жінками" в наступні чотири роки на цей проєкт планується виділити 120 мільйонів євро, які будуть направлені на розширення консультаційних центрів та притулків для жінок. Наразі кількість місць в притулках становить усього сім тисяч, тоді як існує потреба у 20 тисячах.

Дивитись відео 03:17

Насилля проти жінок: курси самозахисту, аби не стати жертвою (25.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Насилля проти жінок: курси самозахисту, аби не стати жертвою (25.11.2019)  

Також за темою

Deutschland Selbstverteidigungskurs für Frauen Berlin

Проти насилля над жінками: курси самозахисту (відео) 25.11.2019

У Німеччині торік 122 жінки загинули від домашніх побоїв, понад 114 тисяч зазнали насилля. Курси самозахисту для жінок стають дедалі популярнішими. Виходець з України заснував у Берліні школу самозахисту.

Насилля проти жінок: курси самозахисту, аби не стати жертвою (25.11.2019) 25.11.2019

Щодня 137 жінок у світі помирають від домашнього насилля. У Німеччині торік 122 жінки загинули від домашніх побоїв, понад 114 тисяч зазнали насилля. Тож, курси самозахисту для жінок стають дедалі популярнішими. Виходець з України Андрій Шевченко заснував у Берліні школу "Самозахист для кожного". Ось, як він навчає. Репортаж DW.

Symbolbild Gewalt gegen Frauen

Домашнє насильство: як з ним борються в Німеччині 26.11.2018

Кожна третя жінка в світі стає жертвою насильства. В Німеччині від домашнього насильства за три дні гине одна жінка. Як цьому протидіють у ФРН?

Реклама

Докладно

Italien Unwetter l Hochwasser in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

Чому зникає Венеція? - "Європа у фокусі" (відео)

Як пенсіонерки в Росії борються проти лісової мафії і чому хобі-астроном отримав листа від НАСА?  

МВФ

Місія МВФ не змогла домовитися з Києвом про нову програму

Для досягнення домовленості щодо нової кредитної програми знадобиться новий раунд дискусій, наголошують у місії МВФ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  