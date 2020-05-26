Частка позитивних тестів на коронавірус у Німеччині знижується

Частка позитивних тестів на коронавірус SARS-CoV-2 у Німеччині продовжує знижуватися. Про це свідчать дані провідного в країні у сфері вивчення інфекційних хвороб Інституту імені Роберта Коха, оприлюднені у четвер, 28 травня.

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За цими даними, у календарний тиждень з 18 по 24 травня частка позитивних тестів становила 1,5 відсотка. Усього за тиждень в 172 лабораторіях було проведено близько 345 тисяч тестів, 5116 з яких виявилися позитивними. Цей показник поступово знижується з квітня: ще на початку квітня він становив дев'ять відсотків за проведених за тиждень 408 тисячах тестів.

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За даними інституту, від початку тестувань на наявність SARS-CoV-2 було проведено близько чотирьох мільйонів таких досліджень, деяких людей тестували багато разів. Тим часом лабораторії країни повідомили, що натепер вони мають потужності для проведення понад одного мільйона тестів на тиждень.

Істотне покращення статистики

Статистика щодо поширення коронавірусної інфекції в Німеччині в травні суттєво покращилася, добова кількість нових випадків в останні тижні в жоден із днів не перевищувала тисячі, тоді як на піку епідемії наприкінці березня та на початку квітня сягала 6-7 тисяч.

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Загальне число підтверджених випадків інфікування в країні, за даними Інституту імені Роберта Коха, - близько 180 тисяч, померли понад 8,4 тисячі осіб, у яких виявили коронавірус. Покращення ситуації дозволило урядам земель запроваджувати подальші пом'якшення карантинних заходів у різних сферах, хоча обмеження соціальних контактів у країні вирішили подовжити до 29 червня.