 Частка ″зеленої″ енергії в Німеччині вперше перевищила 50 відсотків | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.05.2020

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Економіка

Частка "зеленої" енергії в Німеччині вперше перевищила 50 відсотків

Вітер, біогаз і сонце стали в Німеччині в 1-му кварталі 2020 року головними енергоносіями, роль вугілля стрімко падає. Його найбільшим постачальником на німецький ринок є Росія.

Deutschland Energie Solarenergie und Windkraft (picture-alliance)

Відновлювана енергетика в Німеччині вперше згенерувала більше електроенергії, ніж традиційна. У 1-му кварталі 2020 року відновлювані джерела енергії (ВДЕ) склали більше половини всієї виробленої в країні електрики: 51,2%. Про це повідомило 28 травня Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis).

У відомстві наголосили на тому, що в перші три місяці цього року пандемія COVID-19 ще не встигла "відчутно позначитися" на німецькій електроенергетиці, зниження загальної генерації на 6,6% "знаходиться у рамках звичайних коливань".

Головним енергоносієм у Німеччині вперше став вітер

Згідно з попередніми даними, генерація електроенергії за допомогою вітру, біогазу, сонця та інших ВДЕ зросла в порівнянні з першим кварталом 2019 року на 14,9%, таким чином продовживши стрімкий ріст останніх років.

Останнім часом у Німеччині інтенсивно будували морські вітропарки

Останнім часом у Німеччині інтенсивно будували морські вітропарки

При цьому найбільше зростання показала вітрова енергетика. Всього за рік вона збільшила виробництво на 21,4%. Експерти Destatis пов'язують це з тим, що перші три місяці поточного року у Німеччині було особливо багато вітряних днів. Адже установка нових вітрогенераторів останнім часом навпаки дещо загальмувалася.

Як результат, вітер уперше став основним енергоносієм у ФРН, на нього припало більше третини всієї генерації електроенергії: 34,9%. Частка біогазу склала 5,5%, а у фотовольтаїки (сонячної енергії) вона виросла з 4% до 4,8%.

Одночасно відбулося різке скорочення частки вугілля в німецькій електроенергетиці. Всього за рік ця частка зменшилася на третину і за підсумками першого кварталу склала 22,3%.

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Поставки російського вугілля в ФРН почали зменшуватися

Електростанції в Німеччині працюють як на кам'яному, так і на бурому вугіллі. Видобуток кам'яного вугілля у ФРН припинили в кінці 2018 року, тепер його тільки імпортують. Головним постачальником вугілля на німецький ринок, причому з великим відривом від США, Австралії та Колумбії, є Росія. На неї припадає майже половина всіх поставок.

Демонстрація захисників природи проти електростанції, що працює на кам'яному вугіллі

Демонстрація захисників природи проти електростанції, що працює на кам'яному вугіллі

Обсяги імпорту російського енергетичного вугілля в Німеччину, особливо з Кузбасу, в останні десять років швидко збільшувалися і, за даними Destatis, досягли максимуму в 2018 році, коли з РФ закупили 17,64 мільйона тонн. Торік поставки знизилися до 15,8 мільйона, а в 1-му кварталі нинішнього склали 3,68 мільйона тонн.

Швидке зниження ролі теплових електростанцій у німецькій електроенергетиці робить подальше скорочення закупівель російського кам'яного вугілля досить імовірним. Одночасно це веде до зниження попиту і на німецьке буре вугілля, тому остаточна відмова Німеччини від використання в електроенергетиці вугілля, як найбільш неекологічних енергоносія, може статися раніше 2038 року.

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Скромна частка газових електростанцій, роль АЕС падає

Частка природного газу в німецької електроенергетиці залишилася в 1-му кварталі 2020 року приблизно на рівні перших трьох місяців минулого року і склала 12,7%. Таким чином, "блакитне паливо", головним постачальником якого також є Росія, лише зберігає, але не збільшує свою відносно скромну частку у генерації електроенергії.

Трубоукладач Академік Черський має добудувати газопровід Північний потік-2

Трубоукладач "Академік Черський" має добудувати газопровід "Північний потік-2"

На німецькому ринку природний газ головним чином йде на опалення і лише невелика його частина використовується хімічною промисловістю як сировина, тоді як від використання газу як газомоторного палива у ФРН фактично відмовилися. З цього можна зробити висновок, що вирішальними фактором для попиту на газ є погодні умови. Ось чому цьогорічна тепла зима у Німеччині та інших країнах ЄС вельми посприяла значному падінню споживання та цін на продукцію "Газпрому".

Частка атомної енергії в німецькій електроенергетиці скоротилася в 1-му кварталі 2020 року на 16,9% і становить тепер 11,6%. Таким чином, запланована остаточна відмова Німеччини від ядерної енергії, що передбачає виведення з експлуатації останніх німецьких АЕС до кінця 2022 року, не загрожує стабільності енергопостачання в країні.

Особливо якщо ВДЕ і надалі будуть швидко збільшувати свою частку в німецькій електроенергетиці. Надзвичайно сонячні й частково дуже вітряні квітень та травень у Німеччині роблять такий сценарій дуже реалістичним. Щонайменше у 2-му кварталі.

  • Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) • На перший погляд може скластись враження, що перед нами - рівні ряди квітучої лаванди десь у французькому Провансі. Але це - сонячна електростанція поблизу баварського озера Аммерзее.

  • Лемвердер (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Лемвердер (Нижня Саксонія) • На відновлювані джерела енергії в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків від загального обсягу електроенергії, котра виробляється в країні.

  • Ульм (Баден-Вюртемберг) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Ульм (Баден-Вюртемберг) • При цьому офіційна німецька статистика в цих даних враховує енергію вітру, сонця, води, а також енергію, що виробляється різними шляхами з біомаси й органічної частини домашніх відходів.

  • Якобсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Якобсдорф (Бранденбург) • 2018 року на наземні та морські вітроенергетичні установки й парки в Німеччині припала майже половина всього обсягу виробленої відновлюваної енергії - 41 і 8 відсотків відповідно.

  • Пайц (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Пайц (Бранденбург) • Частка сонячних електростанцій у цьому відновлюваному енергетичному "коктейлі" сягнула 20 відсотків.

  • Юнде (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Юнде (Нижня Саксонія) • Стільки ж, тобто 20 відсотків, припадає й на використання біомаси як альтернативного джерела електричної енергії. Ще три відсотка дає використання органічної частини домашніх відходів.

  • Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) • Сім відсотків відновлюваної енергії, що лишилися, припадає на ГЕС. Можливості для зведення в Німеччині гідроелектростанцій обмежені, але використовуються ці ресурси вже дуже давно. Цю електростанцію в регіоні Айфель побудували в 1905 році. Оснащена сучасними турбінами, вона ефективно працює й досі.

  • Галліґ Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Галліг Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) • Для того, аби можна було собі уявити повну картину, наведемо розподіл за всіма джерелам у Німеччині за 2018 рік: АЕС - 13,3 відсотка, буре вугілля - 24,1% відсотка, кам'яне вугілля - 14 відсотків, природний газ - 7,4 відсотка; ГЕС - 3,2 відсотка, вітер - 20,2 відсотка; сонце - 8,5 відсотка, біомаса - 8,3 відсотка.

  • Гарцвайлер (Північний Рейн - Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Гарцвайлер (Північний Рейн-Вестфалія) • У 2038 році в Німеччині мають намір повністю відмовитися від спалювання бурого вугілля для отримання електроенергії. Останній атомний реактор, згідно з рішенням федерального уряду, має бути виведений з експлуатації в 2022 році. Торік на АЕС і буре вугілля припадало понад 37 відсотків від усієї виробленої електрики, котрі доведеться чимось замінити.

  • Сіверсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Сіверсдорф (Бранденбург) • За даними на кінець 2018 року в Німеччині нараховувалось понад 29 тисяч наземних вітроенергетичних турбін. У прибережних морських водах Німеччини розташовано ще близько 1350 вітрових електростанцій. Але понад чотири десятки з них ще не були підключені до енергетичної мережі.

  • Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) • Серйозну проблему представляє необхідність будівництва нових енергетичних трас для транспортування енергії з північних регіонів, де вітер дме частіше й потужніше (тут багато таких турбін), до споживачів у західних і південних частинах Німеччини.

  • Лебус (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Лебус (Бранденбург) • Ці плани викликають протести з боку мешканців тих густонаселених регіонів, через які мають пройти лінії електропередач. У деяких місцях люди вимагають прибирати високовольтні ЛЕП під землю.

  • Рюген (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Рюген (Мекленбург-Передня Померанія) • Плани зведення нових вітроенергетичних турбін у різних регіонах дедалі частіше наштовхуються в Німеччині на опір з боку населення. Відповідні судові позови часто мають успіх, що вже помітно впливає на річні показники зростання галузі - тим більше, що дедалі складніше знайти такі місця, які б пасували для встановлення вітроенергетичних турбін.

  • Вормс (Рейнланд-Пфальц) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Згідно з даними служби Deutsche WindGuard, у 2018 році в Німеччині було введено в експлуатацію лише 743 нових вітряних установок. При цьому попередній 2017 рік виявився рекордним в історії розвитку цього виду відновлюваної енергії в Німеччині: майже 1849 нових установок.

  • Дассов (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Дассов (Мекленбург-Передняя Померанія) • Загалом у Німеччині нині нараховується близько тисячі громадських ініціатив, котрі виступають проти будівництва нових вітряків. Їхні прихильники вважають, що ці установки руйнують життєвий простір птахів та летючих мишей, псують ландшафти, а інфразвук та інший постійний шум цих установок шкодить здоров'ю людей, що живуть поруч.

  • Східна Фризія (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Східна Фризія (Нижня Саксонія) • Ці ініціативи вимагають, зокрема, як альтернативу розглядати газові і парові електростанції, підвищувати ефективність вугільних станцій, а також переглянути рішення парламенту і уряду Німеччини про відмову від атомної енергії.

  • Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) • Представники галузі зазвичай вказують на недоведеність негативного впливу інфразвуку на здоров'я. Що стосується загибелі птахів через вітрові установки, то фахівці називають різні цифри, максимум - до 200 тисяч на рік в цілому в усій Німеччині. Для порівняння: в результаті зіткнень із склом вікон і фасадів гине близько 18 мільйонів птахів в рік.

  • Сіверсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Сіверсдорф (Бранденбург) • Кажанів гине понад 100 тисяч на рік (за деякими оцінками, втричі більше) - не лише від зіткнень з лопатями, але і через травми, що отримуються в результаті завихрень повітря, коли вони пролітають поруч. Багато кажанів гине під час сезонної міграції. Експерти вимагають враховувати ці фактори - зокрема, відключати вітряки в години особливої активності кажанів.

  • Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) • Правила вибору місць для вітряків регулюються земельними законами. Наприклад, в Північному Рейні-Вестфалії мінімальна відстань до житлових будівель складає 1500 метрів, в Тюрінгії - 750 метрів. У Баварії ця відстань обчислюється за формулою "Висота установки х 10", тобто, наприклад, два кілометри між житловими будинками і двохсотметровим вітряком.

  • Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) • Дискусії про розвиток відновлюваних джерел енергії часто ведуться в Німеччині емоційно і продовжуватимуться в найближчому майбутньому. Щоб підвищити готовність населення бачити в околицях такі установки, пропонується, зокрема, відраховувати додаткову частину доходів конкретних регіонів на різні потрібні і корисні для місцевих жителів проєкти.

    Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний


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