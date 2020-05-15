Частка "зеленої" енергії в Німеччині вперше перевищила 50 відсотків

Відновлювана енергетика в Німеччині вперше згенерувала більше електроенергії, ніж традиційна. У 1-му кварталі 2020 року відновлювані джерела енергії (ВДЕ) склали більше половини всієї виробленої в країні електрики: 51,2%. Про це повідомило 28 травня Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis).

У відомстві наголосили на тому, що в перші три місяці цього року пандемія COVID-19 ще не встигла "відчутно позначитися" на німецькій електроенергетиці, зниження загальної генерації на 6,6% "знаходиться у рамках звичайних коливань".

Головним енергоносієм у Німеччині вперше став вітер

Згідно з попередніми даними, генерація електроенергії за допомогою вітру, біогазу, сонця та інших ВДЕ зросла в порівнянні з першим кварталом 2019 року на 14,9%, таким чином продовживши стрімкий ріст останніх років.

Останнім часом у Німеччині інтенсивно будували морські вітропарки

При цьому найбільше зростання показала вітрова енергетика. Всього за рік вона збільшила виробництво на 21,4%. Експерти Destatis пов'язують це з тим, що перші три місяці поточного року у Німеччині було особливо багато вітряних днів. Адже установка нових вітрогенераторів останнім часом навпаки дещо загальмувалася.

Як результат, вітер уперше став основним енергоносієм у ФРН, на нього припало більше третини всієї генерації електроенергії: 34,9%. Частка біогазу склала 5,5%, а у фотовольтаїки (сонячної енергії) вона виросла з 4% до 4,8%.

Одночасно відбулося різке скорочення частки вугілля в німецькій електроенергетиці. Всього за рік ця частка зменшилася на третину і за підсумками першого кварталу склала 22,3%.

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Поставки російського вугілля в ФРН почали зменшуватися

Електростанції в Німеччині працюють як на кам'яному, так і на бурому вугіллі. Видобуток кам'яного вугілля у ФРН припинили в кінці 2018 року, тепер його тільки імпортують. Головним постачальником вугілля на німецький ринок, причому з великим відривом від США, Австралії та Колумбії, є Росія. На неї припадає майже половина всіх поставок.

Демонстрація захисників природи проти електростанції, що працює на кам'яному вугіллі

Обсяги імпорту російського енергетичного вугілля в Німеччину, особливо з Кузбасу, в останні десять років швидко збільшувалися і, за даними Destatis, досягли максимуму в 2018 році, коли з РФ закупили 17,64 мільйона тонн. Торік поставки знизилися до 15,8 мільйона, а в 1-му кварталі нинішнього склали 3,68 мільйона тонн.

Швидке зниження ролі теплових електростанцій у німецькій електроенергетиці робить подальше скорочення закупівель російського кам'яного вугілля досить імовірним. Одночасно це веде до зниження попиту і на німецьке буре вугілля, тому остаточна відмова Німеччини від використання в електроенергетиці вугілля, як найбільш неекологічних енергоносія, може статися раніше 2038 року.

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Скромна частка газових електростанцій, роль АЕС падає

Частка природного газу в німецької електроенергетиці залишилася в 1-му кварталі 2020 року приблизно на рівні перших трьох місяців минулого року і склала 12,7%. Таким чином, "блакитне паливо", головним постачальником якого також є Росія, лише зберігає, але не збільшує свою відносно скромну частку у генерації електроенергії.

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На німецькому ринку природний газ головним чином йде на опалення і лише невелика його частина використовується хімічною промисловістю як сировина, тоді як від використання газу як газомоторного палива у ФРН фактично відмовилися. З цього можна зробити висновок, що вирішальними фактором для попиту на газ є погодні умови. Ось чому цьогорічна тепла зима у Німеччині та інших країнах ЄС вельми посприяла значному падінню споживання та цін на продукцію "Газпрому".

Частка атомної енергії в німецькій електроенергетиці скоротилася в 1-му кварталі 2020 року на 16,9% і становить тепер 11,6%. Таким чином, запланована остаточна відмова Німеччини від ядерної енергії, що передбачає виведення з експлуатації останніх німецьких АЕС до кінця 2022 року, не загрожує стабільності енергопостачання в країні.

Особливо якщо ВДЕ і надалі будуть швидко збільшувати свою частку в німецькій електроенергетиці. Надзвичайно сонячні й частково дуже вітряні квітень та травень у Німеччині роблять такий сценарій дуже реалістичним. Щонайменше у 2-му кварталі.