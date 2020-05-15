Частка "зеленої" енергії в Німеччині вперше перевищила 50 відсотків

Відновлювана енергетика в Німеччині вперше згенерувала більше електроенергії, ніж традиційна. У 1-му кварталі 2020 року відновлювані джерела енергії (ВДЕ) склали більше половини всієї виробленої в країні електрики: 51,2%. Про це повідомило 28 травня Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis).
У відомстві наголосили на тому, що в перші три місяці цього року пандемія COVID-19 ще не встигла "відчутно позначитися" на німецькій електроенергетиці, зниження загальної генерації на 6,6% "знаходиться у рамках звичайних коливань".
Головним енергоносієм у Німеччині вперше став вітер
Згідно з попередніми даними, генерація електроенергії за допомогою вітру, біогазу, сонця та інших ВДЕ зросла в порівнянні з першим кварталом 2019 року на 14,9%, таким чином продовживши стрімкий ріст останніх років.
Останнім часом у Німеччині інтенсивно будували морські вітропарки
При цьому найбільше зростання показала вітрова енергетика. Всього за рік вона збільшила виробництво на 21,4%. Експерти Destatis пов'язують це з тим, що перші три місяці поточного року у Німеччині було особливо багато вітряних днів. Адже установка нових вітрогенераторів останнім часом навпаки дещо загальмувалася.
Як результат, вітер уперше став основним енергоносієм у ФРН, на нього припало більше третини всієї генерації електроенергії: 34,9%. Частка біогазу склала 5,5%, а у фотовольтаїки (сонячної енергії) вона виросла з 4% до 4,8%.
Одночасно відбулося різке скорочення частки вугілля в німецькій електроенергетиці. Всього за рік ця частка зменшилася на третину і за підсумками першого кварталу склала 22,3%.
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Поставки російського вугілля в ФРН почали зменшуватися
Електростанції в Німеччині працюють як на кам'яному, так і на бурому вугіллі. Видобуток кам'яного вугілля у ФРН припинили в кінці 2018 року, тепер його тільки імпортують. Головним постачальником вугілля на німецький ринок, причому з великим відривом від США, Австралії та Колумбії, є Росія. На неї припадає майже половина всіх поставок.
Демонстрація захисників природи проти електростанції, що працює на кам'яному вугіллі
Обсяги імпорту російського енергетичного вугілля в Німеччину, особливо з Кузбасу, в останні десять років швидко збільшувалися і, за даними Destatis, досягли максимуму в 2018 році, коли з РФ закупили 17,64 мільйона тонн. Торік поставки знизилися до 15,8 мільйона, а в 1-му кварталі нинішнього склали 3,68 мільйона тонн.
Швидке зниження ролі теплових електростанцій у німецькій електроенергетиці робить подальше скорочення закупівель російського кам'яного вугілля досить імовірним. Одночасно це веде до зниження попиту і на німецьке буре вугілля, тому остаточна відмова Німеччини від використання в електроенергетиці вугілля, як найбільш неекологічних енергоносія, може статися раніше 2038 року.
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Скромна частка газових електростанцій, роль АЕС падає
Частка природного газу в німецької електроенергетиці залишилася в 1-му кварталі 2020 року приблизно на рівні перших трьох місяців минулого року і склала 12,7%. Таким чином, "блакитне паливо", головним постачальником якого також є Росія, лише зберігає, але не збільшує свою відносно скромну частку у генерації електроенергії.
Трубоукладач "Академік Черський" має добудувати газопровід "Північний потік-2"
На німецькому ринку природний газ головним чином йде на опалення і лише невелика його частина використовується хімічною промисловістю як сировина, тоді як від використання газу як газомоторного палива у ФРН фактично відмовилися. З цього можна зробити висновок, що вирішальними фактором для попиту на газ є погодні умови. Ось чому цьогорічна тепла зима у Німеччині та інших країнах ЄС вельми посприяла значному падінню споживання та цін на продукцію "Газпрому".
Частка атомної енергії в німецькій електроенергетиці скоротилася в 1-му кварталі 2020 року на 16,9% і становить тепер 11,6%. Таким чином, запланована остаточна відмова Німеччини від ядерної енергії, що передбачає виведення з експлуатації останніх німецьких АЕС до кінця 2022 року, не загрожує стабільності енергопостачання в країні.
Особливо якщо ВДЕ і надалі будуть швидко збільшувати свою частку в німецькій електроенергетиці. Надзвичайно сонячні й частково дуже вітряні квітень та травень у Німеччині роблять такий сценарій дуже реалістичним. Щонайменше у 2-му кварталі.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) • На перший погляд може скластись враження, що перед нами - рівні ряди квітучої лаванди десь у французькому Провансі. Але це - сонячна електростанція поблизу баварського озера Аммерзее.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Лемвердер (Нижня Саксонія) • На відновлювані джерела енергії в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків від загального обсягу електроенергії, котра виробляється в країні.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Ульм (Баден-Вюртемберг) • При цьому офіційна німецька статистика в цих даних враховує енергію вітру, сонця, води, а також енергію, що виробляється різними шляхами з біомаси й органічної частини домашніх відходів.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Якобсдорф (Бранденбург) • 2018 року на наземні та морські вітроенергетичні установки й парки в Німеччині припала майже половина всього обсягу виробленої відновлюваної енергії - 41 і 8 відсотків відповідно.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Пайц (Бранденбург) • Частка сонячних електростанцій у цьому відновлюваному енергетичному "коктейлі" сягнула 20 відсотків.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Юнде (Нижня Саксонія) • Стільки ж, тобто 20 відсотків, припадає й на використання біомаси як альтернативного джерела електричної енергії. Ще три відсотка дає використання органічної частини домашніх відходів.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) • Сім відсотків відновлюваної енергії, що лишилися, припадає на ГЕС. Можливості для зведення в Німеччині гідроелектростанцій обмежені, але використовуються ці ресурси вже дуже давно. Цю електростанцію в регіоні Айфель побудували в 1905 році. Оснащена сучасними турбінами, вона ефективно працює й досі.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Галліг Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) • Для того, аби можна було собі уявити повну картину, наведемо розподіл за всіма джерелам у Німеччині за 2018 рік: АЕС - 13,3 відсотка, буре вугілля - 24,1% відсотка, кам'яне вугілля - 14 відсотків, природний газ - 7,4 відсотка; ГЕС - 3,2 відсотка, вітер - 20,2 відсотка; сонце - 8,5 відсотка, біомаса - 8,3 відсотка.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Гарцвайлер (Північний Рейн-Вестфалія) • У 2038 році в Німеччині мають намір повністю відмовитися від спалювання бурого вугілля для отримання електроенергії. Останній атомний реактор, згідно з рішенням федерального уряду, має бути виведений з експлуатації в 2022 році. Торік на АЕС і буре вугілля припадало понад 37 відсотків від усієї виробленої електрики, котрі доведеться чимось замінити.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Сіверсдорф (Бранденбург) • За даними на кінець 2018 року в Німеччині нараховувалось понад 29 тисяч наземних вітроенергетичних турбін. У прибережних морських водах Німеччини розташовано ще близько 1350 вітрових електростанцій. Але понад чотири десятки з них ще не були підключені до енергетичної мережі.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) • Серйозну проблему представляє необхідність будівництва нових енергетичних трас для транспортування енергії з північних регіонів, де вітер дме частіше й потужніше (тут багато таких турбін), до споживачів у західних і південних частинах Німеччини.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Лебус (Бранденбург) • Ці плани викликають протести з боку мешканців тих густонаселених регіонів, через які мають пройти лінії електропередач. У деяких місцях люди вимагають прибирати високовольтні ЛЕП під землю.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Рюген (Мекленбург-Передня Померанія) • Плани зведення нових вітроенергетичних турбін у різних регіонах дедалі частіше наштовхуються в Німеччині на опір з боку населення. Відповідні судові позови часто мають успіх, що вже помітно впливає на річні показники зростання галузі - тим більше, що дедалі складніше знайти такі місця, які б пасували для встановлення вітроенергетичних турбін.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Згідно з даними служби Deutsche WindGuard, у 2018 році в Німеччині було введено в експлуатацію лише 743 нових вітряних установок. При цьому попередній 2017 рік виявився рекордним в історії розвитку цього виду відновлюваної енергії в Німеччині: майже 1849 нових установок.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Дассов (Мекленбург-Передняя Померанія) • Загалом у Німеччині нині нараховується близько тисячі громадських ініціатив, котрі виступають проти будівництва нових вітряків. Їхні прихильники вважають, що ці установки руйнують життєвий простір птахів та летючих мишей, псують ландшафти, а інфразвук та інший постійний шум цих установок шкодить здоров'ю людей, що живуть поруч.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Східна Фризія (Нижня Саксонія) • Ці ініціативи вимагають, зокрема, як альтернативу розглядати газові і парові електростанції, підвищувати ефективність вугільних станцій, а також переглянути рішення парламенту і уряду Німеччини про відмову від атомної енергії.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) • Представники галузі зазвичай вказують на недоведеність негативного впливу інфразвуку на здоров'я. Що стосується загибелі птахів через вітрові установки, то фахівці називають різні цифри, максимум - до 200 тисяч на рік в цілому в усій Німеччині. Для порівняння: в результаті зіткнень із склом вікон і фасадів гине близько 18 мільйонів птахів в рік.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Сіверсдорф (Бранденбург) • Кажанів гине понад 100 тисяч на рік (за деякими оцінками, втричі більше) - не лише від зіткнень з лопатями, але і через травми, що отримуються в результаті завихрень повітря, коли вони пролітають поруч. Багато кажанів гине під час сезонної міграції. Експерти вимагають враховувати ці фактори - зокрема, відключати вітряки в години особливої активності кажанів.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) • Правила вибору місць для вітряків регулюються земельними законами. Наприклад, в Північному Рейні-Вестфалії мінімальна відстань до житлових будівель складає 1500 метрів, в Тюрінгії - 750 метрів. У Баварії ця відстань обчислюється за формулою "Висота установки х 10", тобто, наприклад, два кілометри між житловими будинками і двохсотметровим вітряком.
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Альтернативні ландшафти Німеччини
Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) • Дискусії про розвиток відновлюваних джерел енергії часто ведуться в Німеччині емоційно і продовжуватимуться в найближчому майбутньому. Щоб підвищити готовність населення бачити в околицях такі установки, пропонується, зокрема, відраховувати додаткову частину доходів конкретних регіонів на різні потрібні і корисні для місцевих жителів проєкти.
Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний