Частка електромобілів у Німеччині все ще занизька

Електромобілі все ще є винятком на німецьких автошляхах. У жовтні 2019 року зареєстровано 4980 нових електрокарів, що становить 1,7 відсотка нових зареєстрованих автівок. Про це у понеділок, 4 листопада, повідомляє Федеральне відомство автомобільного транспорту (KBA).

При цьому, від початку року на автошляхах у ФРН з'явилось близько 190 тисяч нових гібридних автомобілів. Це на три чверті більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом у ФРН зараз їздять близько 88 тисяч електромобілів та понад 531 тисяча гібридних автівок. При цьому станом на 1 січня 2019 року у країні було зареєстровано понад 47,1 мільйона автомобілів.

Ввечері 4 листопада в Берліні відбудеться так званий автомобільний саміт. У заході візьмуть участь канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), міністри, лідери блоку ХДС/ХСС (Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союз) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), глави урядів федеральних земель, що займаються виробництвом автомобілів, а також представники німецького автопрому, лобістів та профспілок.

Як заявлено, основною темою зустрічі стане підвищення електромобільності в країні. Уряд ФРН уже заявив, що розраховує на збільшення до 2030 року зарядних станцій для е-автівок до мільйона. Нині в Німеччині нараховується близько 20 тисяч "зарядок".

Volkswagen та керівник земельного уряду Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil) виступають за створення 100 тисяч нових зарядних станцій до кінця 2021 року. Своєю чергою, концерн BMW планує у найближчі два роки відкрити 4,1 тисячі нових зарядних станцій - половина з яких буде доступною для всіх автокористувачів. Окрім того, групи Ionity VW, Daimler, Ford і BMW зараз будують у країні спільну мережу зарядних станцій для електрокарів потужністю 350 кіловатів.