Частина родичів загиблих на Майдані протестують проти проекту меморіалу
Зупинити нищення історичного ландшафту місця масових розстрілів демонстрантів на Майдані - таку вимогу висунула до влади частина родичів загиблих демонстрантів. Офіційні особи заперечують справедливість цих вимог.
Тимчасовий меморіал на Майдані Незалежності (фото з архіву)
Частина членів організації "Родина героїв Небесної сотні" виступила проти початку будівництва меморіалу загиблим під час Євромайдану. Вони також наполягають на збереженні історичного ландшафту місця, де сталися масові розстріли демонстрантів. Натомість Інститут національної пам'яті і Національний музей Революції гідності стверджують, що проект меморіалу вже затверджений на міжнародному конкурсі і погоджений з представниками громадськості.
Протест родичів загиблих на Майдані
19 березня родини героїв "Небесної сотні" оприлюднили на прес-конференції в Києві відкритого листа, який адресували міністерству культури України, Інституту національної пам'яті і Національному музею Революції гідності. В документі 26 з понад 160 членів організації вимагають призупинити будівництво меморіалу загиблим на Євромайдані і зберегти алею Героїв Небесної сотні (раніше була частиною вулиці Інститутської) в її нинішньому вигляді. "Реалізація проекту… зруйнує історичний ландшафт, місце найкривавішого злочину новітньої української історії, унеможливить проведення слідчих дій і, врешті-решт, посягне на пам'ять", - сказано у відкритому листі. Степан Сольчаник, брат одного із героїв "Небесної сотні" Богдана Сольчаника, заявив, що він не проти самого меморіалу, але "категорично проти місця, де він має бути реалізований".
Своєю чергою, член музейної ради при міністерстві культури України Євген Дмитрук, який також підписав відкритий лист, застеріг проти "знищення історичних доказів" подій, що відбувалися під час Євромайдану. "Вулиця Інститутська - це найважливіша частина найтрагічнішої доби Майдану. Її слід зберегти такою, якою вона була під час тих подій", - сказав Дмитрук.
Комунальні служби вже знищили чимало доказів на місці масового розстрілу, додав ще один підписант листа, віце-президент Київської організації Національної спілки архітекторів України Георгій Духовичний. Серед знищених артефактів він назвав пробиті кулями дорожні знаки, урни і паркан. "Способи увічнення пам'яті героїв можна обговорювати, але меморіалізацію місця історичної події, яка змінила не тільки Україну, а й цілий світ, нікому не дано змінювати - це частина історії народу", - заявив Духовичний.
Аргументи прихильників будівництва
Нагадаємо, що 2017 року Київрада виділила для розбудови музею і будівництва меморіалу ділянку площею понад один гектар на алеї Героїв Небесної сотні. Переможцем проголошеного урядом України конкурсу стали німецькі архітектори Ян Кляйхус (Jan Kleihues) та Йоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Офіційний замовник цього проекту, гендиректор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло також дав прес-конференцію в Києві, на якій заявив, що цей проект був узгоджений із представниками громадськості і, зокрема, з членами організації "Родина героїв Небесної сотні". Член експертної групи з концепції Музею Майдану Віталій Нахманович зазначив, що меморіал є пам'ятним проектом для всього українського суспільства, тоді як родини загиблих - лише його частина.
Не погодився із думкою представників родин загиблих на Майдані і голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він не вважає, що алея має виглядати саме такою, якою була вулиця Інститутська на момент масового розстрілу там людей. "Завдання Меморіалу символізувати перемогу Героїв Небесної сотні, а не їх смерть. Зберегти все, як є, - це прямий шлях до того, що вулиця знову стане дорогою", - заявив директор. Усі офіційні особи не утрималися від натяків на політичний підтекст протестів частини родин загиблих на Майдані.
Історична пам'ять та її увіковічення
Але самі підписанти відкритого листа заперечують свою причетність до політичних ігор. Вони стверджують, що їх увели в оману щодо місця розташування меморіалу на етапі громадських слухань і вся правда відкрилася їм лише зараз. "Під час складання проекту не було оговорено, що не потрібно робити зміну ландшафту. Але ми проти цього… Ми хочемо, щоби там була встановлена правда, яка може бути багатьом дуже незручна", - заявила мати загиблого на Майдані Олександра Плеханова.
За останні роки в Києві вже були стерті надписи майданівців на стінах Головпоштамту і портрети класиків української літератури в обладунках демонстрантів на вулиці Грушевського. Пошкоджена пожежею під час штурму Майдану споруда Будинку профспілок реконструйована, але там попри протести громадськості, вже двічі намагалися відкрити кафе і ресторан.
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Хода "Мирний наступ" переросла у криваве протистояння
На ранок 18 лютого було заплановано "Мирний наступ" - багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України, де планувався розгляд змін до Конституції щодо обмеження повноважень президента. На прилеглих до Ради вулицях розпочалися сутички протестувальників із бійцями внутрішніх військ. Мітингувальники кидали бруківку через вантажівки, якими перегородили вулицю, у бік силовиків.
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Верховна Рада змарнувала шанс зняти напругу
Опозиційні фракції з самого ранку 18 лютого блокували засідання ВРУ, вимагаючи першим питанням порядку денного розглянути акт поновлення Конституції 2004 року. Але за вказівкою голови Верховної Ради Володимира Рибака канцелярія ВРУ відмовлялася реєструвати цей документ, не погоджуючись на жодні компроміси. До кінця робочого дня сесійне засідання так і не розпочалося.
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Загострення протистояння та ультиматум МВС
Періодично протестувальники йдуть в атаку, однак силовики відстрілюються, кидають світло-шумові гранати. У бік силовиків летить каміння. Люди налаштовані блокувати парламент доти, доки не будуть виконані їхні вимоги. МВС попереджає, що о 18.00 "наведуть порядок" за допомогою "жорстких дій". З'являються перші повідомлення про загиблих від вогнепальних поранень.
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У західних областях України блокують силовиків
До будівлі Львівської ОДА увійшли кілька сотень молодих людей. Вони виламали двері адміністрації та кинули в приміщення світло-шумову гранату. Протестувальники також взяли під контроль ГУ львівської міліції та прокуратуру. Триває блокування частин внутрішніх військ та підрозділів "Беркута". Аналогічні акції відбуваються в Івано-Франківську та Тернополі.
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Західні лідери закликають український уряд припинити насильство
На той час міністра закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон та низка інших західних лідерів засудили ескалацію протистояння в Україні та закликали знайти політичне розв'язання кризи.
Криваве протистояння в Києві: основні події
"Чорний вівторок" України
Після жорстоких сутичок в урядовому кварталі мітингувальники відступили на майдан Незалежності. Силовики послідували за ними. Незважаючи на спільну заяву голів СБУ та МВС із вимогою до 18:00 "припинити протистояння", "Беркут", не дочекавшись вказаного часу, атакував протестувальників. Ближче до 20:00 почався повноцінний штурм. Протистояння тривало майже всю ніч.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Янукович втрачає контроль
Протягом дня і станом на 21 годину вечора 18 лютого тодішній президент України Віктор Янукович не зробив жодної заяви щодо ситуації, що склалася в Києві. За офіційними даними, під час сутичок між протестувальниками та силовиками загинули дев'ять осіб - семеро цивільних та двоє міліціонерів.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Пожежа у Будинку профспілок
Під час сутичок вночі 18 лютого згоріла будівля Будинку профспілок, де розташовувалися Штаб національного спротиву та головний польовий шпиталь протестувальників. Унаслідок сутичок загинули понад 20 людей, були госпіталізовані, за різними оцінками, від 200 до 1000 людей. Точних даних немає, оскільки багато постраждалих категорично відмовлялися від госпіталізації, побоюючись викрадень та арештів.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Між штурмом і розстрілом
19 лютого табір "тітушок" у Маріїнському парку стояв пустим, а на Майдані Незалежності демонстранти продовжували палити шини, час від часу застосовувати піротехніку та "коктейлі Молотова" проти правоохоронців, які у свою чергу продовжували кидати у протестувальників світло-шумові гранати. Центральні вулиці були перекриті. Вночі прибули протестувальники зі Львова та Івано-Франківська.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Кривавий розстріл на Інститутській
Після доволі спокійної ночі вранці 20 лютого відновлюється протистояння між протестувальниками та силовиками. Після майже двох годин сутичок - із застосуванням світло-шумових гранат та "коктейлів Молотова" - силовики відступають від майдану Незалежності. Протестувальники йдуть у наступ вулицею Інститутською. Їх починають обстрілювати снайпери.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Небесна сотня
Упродовж лічених годин загинули кілька десятків людей. Деякі поранені згодом померли у лікарнях. Загалом цього ранку загинули близько сотні протестувальників - їх назвали Небесною сотнею.
Криваве протистояння в Києві: основні події
Кінець кровопролиття
Увечері 20 лютого депутати почали збиратися у Раді для обговорення ситуації у країні. О 22:17 ВРУ ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Цей документ визнав дії силовиків незаконними і постановив "заборонити використання будь-яких видів зброї проти учасників протесту". Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.