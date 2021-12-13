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З 1 вересня усі школи України переходять на нові норми шкільного харчування. Під забороною - сосиски та солодкий чай. Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW.