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Чай

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "чай".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - Європа у фокусі (відео)

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (відео) 13.12.2021

Естонія: чи впливає радянське минуле на життя країни. Гренландія: чим загрожує видобуток корисних копалин. Нідерланди: як "вирощують" труни для поховання.

Чому стільки антивакцинаторів у Болгарії - "Європа у фокусі" (13.12.2021) 13.12.2021

Також у випуску: Чи впливає радянське минуле на життя Естонії. Чим загрожує видобуток корисних копалин у Гренландії. Як у Нідерландах "вирощують"… труни для поховання.

З 1 вересня сосисок в школах не буде - Євген Клопотенко в інтерв'ю DW (27.08.2021) 27.08.2021

З 1 вересня усі школи України переходять на нові норми шкільного харчування. Під забороною - сосиски та солодкий чай. Про нове шкільне меню і участь у реформі шкільного харчування Олени Зеленської, боротьбу за борщ як спадщину ЮНЕСКО, українську мову і бренд української кухні у світі - Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв'ю DW. 
Розробник Новачка про отруєння Навального: Це була точкова атака

Розробник "Новачка" про отруєння Навального: Це була точкова атака 05.09.2020

Отруйну речовину дуже точно віддозували й підсипали Навальному в чай, ураження організму може бути досить серйозним, вважає розробник отрути Володимир Углєв.

Чому Олексій Навальний впав у кому (20.08.2020) 20.08.2020

Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває в реанімації з отруєнням токсинами. Він підключений до апарату ШВЛ. В оточенні Навального припускають, що політика отруїли чимось, підсипаним у чай.

Що турбує німців у онлайн-торгівлі?

Що турбує німців у онлайн-торгівлі? 29.06.2020

Як доставити посилку клієнту так, щоб витратити найменше часу і упаковки та ще й каву-чай випити і кіно подивитись? Майбутні німецькі архітектори представляють свої проєкти.
Вчені знайшли ефективні ліки проти грипу?

Вчені знайшли ефективні ліки проти грипу? 12.11.2019

Вакцинація вважається єдиним способом захисту від вірусів грипу. І коли вона не спрацьовує, залишається лише відпочивати, пити чай та пітніти, щоб одужати. Можливо, незабаром з'являться й ефективні ліки проти грипу?
Час для чаю (фотогалерея)

Час для чаю (фотогалерея) 26.10.2018

Британці відомі своїм чаюванням, але й у німецькій Східній Фризії є славні чайні традиції. Докладніше - у фотогалереї DW.

Чаювання по-німецьки: що таке східнофризький чайний ритуал?

Чаювання по-німецьки: що таке східнофризький чайний ритуал? 26.10.2018

Британці відомі на весь світ своїми чайними традиціями. Однак, коли йдеться про обсяги споживання, підданих Її Величності випереджає один німецький регіон. Що таке східнофризький чайний ритуал?
Сорти чаю у чайному домі у Східній Фризії (picture-alliance/dpa/H. Lossie)

Час для чаю 26.10.2018

Британці відомі своїм чаюванням, але й у німецькій Східній Фризії є славні чайні традиції. Докладніше - у фотогалереї DW.

Кліматичні зміни: у світі не вистачатиме … пива (18.10.2018) 18.10.2018

Через зміни клімату, а саме посухи, людству загрожує дефіцит пива! Ціни на нього можуть злетіти вдвічі. І це не єдиний продукт, який незабаром може стати дефіцитним.

Джонсон образив мусульманок і приніс чай замість вибачення (13.08.2018) 13.08.2018

Колишній очільник МЗС Великобританії Борис Джонсон відмовився вибачатися за те, що порівняв мусульманок у паранджі з поштовими скриньками. Натомість він пригостив журналістів чаєм і віджартувався.

Європа очима інсайдера: Лондон (03.08.2018) 03.08.2018

Найкращі місця для прогулянки, чаювання та... магії - дивіться поради DW, що варто побачити у Лондоні в серії "Європа очима інсайдера".
Фотогалерея: Заряд сили в одному ковтку - німецькі коктейлі з м'яса

Фотогалерея: Заряд сили в одному ковтку - німецькі коктейлі з м'яса 23.08.2017

Набридло пити фруктові соки, холодний чай та каву? М'ясник з Німеччини винайшов незвичайний напій.
Німецькі коктейлі з м'яса

Німецькі коктейлі з м'яса 23.08.2017

Набридло пити фруктові соки, холодний чай та каву? М'ясник з Німеччини винайшов незвичайний напій.
Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа

Фоторепортаж: Чай, лазня, дівчата, Привоз очима західного фотографа 19.05.2016

Для "пересічної" західної людини країни колишнього СРСР залишаються екзотикою. Але для фотографа Крістофер Пугмайр, який знімає пострадянські будні, ці країни зовсім інакші...
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