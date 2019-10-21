 Чавушоглу назвав ідею з ФРН щодо зони безпеки в Сирії нереалістичною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Новини

Чавушоглу назвав ідею з ФРН щодо зони безпеки в Сирії нереалістичною

Озвучену раніше пропозицію міністерки оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер щодо створення на півночі Сирії зони безпеки з допомогою миротворців ООН глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає нереалістичною.

Мевлют Чавушоглу та Гайко Маас

Глави МЗС Туреччини і Німеччини Мевлют Чавушоглу (п.) та Гайко Маас (л.) під час зустрічі в Анкарі

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу критично оцінив озвучену раніше пропозицію міністерки оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) щодо створення на півночі Сирії зони безпеки з допомогою миротворців ООН. Виступаючи в суботу, 26 жовтня, в Анкарі на спільній пресконференції разом з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas), Чевушоглу заявив, що пропозиція Крамп-Карренбауер не є реалістичною, передає інформагенція dpa.

Крім того, глава МЗС Туреччини закликав німецьких політиків узгодити свої позиції щодо цього питання, оскільки нині висловлюються різні думки.

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У міністерстві оборони Туреччини заявили, що наразі потреби у "новій операції" проти курдів у Сирії немає. (23.10.2019)

Міністерство оборони США планує залучити додаткові сили для захисту нафтових родовищ на сході Сирії. Це рішення мають погодити у Білому домі. (25.10.2019)

В Amnesty International вважають, що сирійських біженців не можна примусово повертати в зони, де тривають зіткнення. ЄС та іншим країнам слід збільшити прийом біженців, каже в інтерв'ю DW міграційний експерт Анна Ши. (25.10.2019)

Чавушоглу також нагадав, що у минулому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а також канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) обговорювали ідею створення зони безпеки в Сирії з допомогою миротворців ООН. Але тепер, за його словами, ситуація змінилася, тож нині в цьому питанні ставка робиться на співпрацю зі США та Росією.

Водночас міністр оборони Туреччини Хулусі Акар продемонстрував відкритість до обговорення планів з Німеччини щодо створення зони безпеки в Сирії. "Це тема, про яку можна говорити",- заявив він напередодні у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, повідомляє агентство AFP.

На початку цього тижня Аннеґрет Крамп-Карренбауер запропонувала створення відповідної зони безпеки на півночі Сирії з допомогою миротворців ООН. Цю пропозицію міністерка попередньо не узгоджувала з іншими членами уряду ФРН. 

Маас перебував у Анкарі з візитом з метою вмовити Туреччину дотримуватися на півночі Сирії тривалого режиму припинення вогню.

Нагадаємо, два тижні тому турецькі війська розпочали операцію з витіснення збройних формувань сирійських курдів з сирійсько-турецького кордону на північному сході Сирії. За посередництва США вдалося домовитися про режим припинення вогню, щоб уможливити організоване відведення курдами своїх сил з цього регіону.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Гори тканини і море роботи

    Халілю 13 років, він родом з Дамаска. П'ять днів на тиждень підліток працює в кравецькій майстерні, розташованій у підвалі житлового будинку в робітничому районі Стамбула. Такі майстерні тут знайдеш практично на кожній вулиці. І чи не в кожній з них працюють однолітки Халіля.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Праця замість школи

    Кравецькі машини строчать без угаву. Четверо з 15 працівників цієї текстильної міні-фабрики - діти, і всі вони родом із Сирії. Турецька легка промисловість - галузь, де широко використовується праця нелегальних робітників. До неї нерідко залучають дітей - дешеву, невибагливу та мовчазну робочу силу.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Сум за школою

    "Про майбутнє я не думаю", - каже 13-річний Халіль, розкладаючи відрізи бавовняної тканини. Його товариш, віком дещо старший за Халіля, шиє з цієї тканини жіноче спіднє. Розкласти тканину, розрізати, зшити - всі дії доведено до автоматизму. У Сирії Халіль навчався в третьому класі, але потім спалахнула війна і його родині довелося тікати - відтоді він не ходить до школи.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Експлуатація чи допомога?

    Дитяча праця заборонена турецьким законодавством. Той, хто наймає дітей віком молодше 15 років, ризикує відповісти перед законом. Про це відомо й власнику кравецької майстерні, тож він воліє не називати свого імені. "Я даю дітям роботу, щоб вони не жебракували. Знаю, що це заборонено, але, з іншого боку, я допомагаю родинам, котрі мають якось виживати", - запевняє він.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    "Сподіваюсь повернутись додому"

    Мусі теж минає 13-й рік. Так само, як і багато робітників цієї кравецької майстерні, він родом з населеної переважно курдами північної сирійської провінції Афрін. Як Муса проводить своє дозвілля? "Граю у футбол, - відповідає хлопчина. - Сподіваюся, в Сирії скоро настане мир і ми зможемо повернутися додому. Там я хочу вивчитися та стати лікарем".

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Таємниця дешевизни

    Щодня тут шиють тисячі жіночих трусиків - різного розміру, кольору та фасону. Потім їх продаватимуть на базарах за ціною кілька турецьких лір за штуку. Мета - випускати дешевше, ніж конкуренти з Китаю. Діти у майстерні заробляють в перерахунку менше 50 євроцентів за годину, а дорослі - десь вдвічі більше.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Батрачити по 12 годин на добу

    11-річна Арас працює в цій майстерні вже четвертий місяць. Її мама вагітна, батько сам працює на текстильній фабриці. Робочий день Арас розпочинається о 8-ій годині ранку, і працює вона часом по 12 годин. За день лише двічі вона має право на перерву. За все це дівчинка заробляє 700 турецьких лір на місяць, що в перерахунку - десь 153 євро.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Навчання - розкіш

    Через те, що вона працює з понеділка до п'ятниці, Арас не може відвідувати державну школу. Щоб отримати хоч якусь освіту, по вихідних вона відвідує заняття, котрі проводить сирійська доброчинна організація. У навчальному плані математика, арабська та турецька мови. Вчителюють тут сирійки, котрі самі втекли до Туреччини, рятуючись від війни на батьківщині.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Школа як місце відпочинку

    Щодня невеличку сирійську школу відвідують близько 70 дітей у віці від чотирьох до 18 років. Іноді самі вчительки приходять додому до родин та переконують батьків, щоб ті хоч по деяких днях відправляли дітей до школи. Адже це дасть їм можливість мати бодай якусь надію на майбутнє та бути тими, ким вони є - дітьми.

    Автор: Юлія Хан, Валерій Сааков


DW.COM

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

Тисячі дітей, які втекли зі своїми батьками з Сирії до Туреччини, працюють, замість того, щоб навчатись у школі. Щоб хоч якось допомогти батькам, діти біженців працюють іноді по 12 годин на добу. (05.12.2017)  

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