Чавушоглу назвав ідею з ФРН щодо зони безпеки в Сирії нереалістичною

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу критично оцінив озвучену раніше пропозицію міністерки оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) щодо створення на півночі Сирії зони безпеки з допомогою миротворців ООН. Виступаючи в суботу, 26 жовтня, в Анкарі на спільній пресконференції разом з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas), Чевушоглу заявив, що пропозиція Крамп-Карренбауер не є реалістичною, передає інформагенція dpa.

Крім того, глава МЗС Туреччини закликав німецьких політиків узгодити свої позиції щодо цього питання, оскільки нині висловлюються різні думки.

Чавушоглу також нагадав, що у минулому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а також канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) обговорювали ідею створення зони безпеки в Сирії з допомогою миротворців ООН. Але тепер, за його словами, ситуація змінилася, тож нині в цьому питанні ставка робиться на співпрацю зі США та Росією.

Водночас міністр оборони Туреччини Хулусі Акар продемонстрував відкритість до обговорення планів з Німеччини щодо створення зони безпеки в Сирії. "Це тема, про яку можна говорити",- заявив він напередодні у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, повідомляє агентство AFP.

На початку цього тижня Аннеґрет Крамп-Карренбауер запропонувала створення відповідної зони безпеки на півночі Сирії з допомогою миротворців ООН. Цю пропозицію міністерка попередньо не узгоджувала з іншими членами уряду ФРН.

Маас перебував у Анкарі з візитом з метою вмовити Туреччину дотримуватися на півночі Сирії тривалого режиму припинення вогню.

Нагадаємо, два тижні тому турецькі війська розпочали операцію з витіснення збройних формувань сирійських курдів з сирійсько-турецького кордону на північному сході Сирії. За посередництва США вдалося домовитися про режим припинення вогню, щоб уможливити організоване відведення курдами своїх сил з цього регіону.