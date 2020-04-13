Ціни на нафту WTI впали до найнижчого за останні 22 роки рівня

Вартість травневого ф'ючерса на північноамериканську нафту марки WTI на електронних торгах упродовж дня в понеділок, 20 квітня, знижувалася на понад 40 відсотків до менше 11 доларів США за барель на тлі затовареності ринку і зниження попиту через пандемію коронавірусної інфекції, повідомляє агентство новин AFP. Зазначається, що це - найнижчий показник з 1998 року. Також на падіння ціни на нафту марки WTI вплинув технічний фактор: закриття травневих фьючерсів у вівторок ввечері.

Також на торгах падає, але не так драматично, вартість червневих ф'ючерсів на європейську нафту марки Brent. 20 квітня ціни на цю нафту з поставкою у червні знижувалися на понад 7 відсотків до близько 26 доларів за барель.

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Як зазначає Bloomberg, розрахунки за ф'ючерсами на WTI, щоденний обсяг торгів якими становить мільярди доларів, майже завжди проходять на фінансових ринках. Незакриті контракти ліквідуються фізичними поставками нафти, якщо сторонам не вдається домовитися про позабіржову операцію. Ця нафта надходить у сховища в терміналі у місті Кушинг в штаті Оклахома, які швидко заповнюються.

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Трейдери, які не встигнуть закрити позиції до вечора вівторка, повинні будуть протягом декількох днів повідомити продавцеві, як вони планують приймати поставки, які будуть здійснюватися з 1 по 31 травня. З огляду на темпи заповнення сховищ в Кушингу, там буде складно знайти місце, особливо фінансовим трейдерам, які не часто мають справу з фізичними поставками, пише Bloomberg.

Це частково пояснює, чому найближчий контракт WTI торгується зі знижкою в приблизно $9 за барель до червневого ф'ючерсу.

Як повідомлялося, минулого тижня країни так званої групи "ОПЕК+" домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти. Мета - не допустити подальшого падіння світових цін на нафту. У травні-червні 2020 року нафтовидобуток країн має скоротитися на 9,7 мільйона барелів на добу.

До "ОПЕК+" входять двоє затятих конкурентів на світовому ринку нафти - Росія і Саудівська Аравія. Суперечки щодо обсягів видобутку нафти між ними на тлі коронавірусної кризи та низького попиту на сировину призвели падіння ціни на нафту до найнижчого рівня за майже 20 років.