Ціни на газ знизити вдвічі: чи справді це можливо, як каже Тимошенко? (відео)

Коли ціни на газ для населення низькі, а для промисловості - високі, ринкові, то відкривається шлях до старих корупційних схем. Наприклад, коли газопостачальник начебто задешево купує газ для продажу побутовим споживачам, але насправді продає задорого промисловості, а різницю в ціні кладе собі в кишеню. Саме тому варто урівняти ціну для населення і промисловості, вважають експерти.