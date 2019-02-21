Ціни на газ знизити вдвічі: чи справді це можливо, як каже Тимошенко? (відео)

Зменшити ціну на газ удвічі для населення, обіцяє кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко. DW вирішила перевірити, чи дійсно це можливо.
Коли ціни на газ для населення низькі, а для промисловості - високі, ринкові, то відкривається шлях до старих корупційних схем. Наприклад, коли газопостачальник начебто задешево купує газ для продажу побутовим споживачам, але насправді продає задорого промисловості, а різницю в ціні кладе собі в кишеню. Саме тому варто урівняти ціну для населення і промисловості, вважають експерти.
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