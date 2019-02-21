 Ціни на газ знизити вдвічі: чи справді це можливо, як каже Тимошенко? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.03.2019

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Політика й суспільство

Ціни на газ знизити вдвічі: чи справді це можливо, як каже Тимошенко? (відео)

Зменшити ціну на газ удвічі для населення, обіцяє кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко. DW вирішила перевірити, чи дійсно це можливо.

Якщо вдвічі знизити ціну на газ для населення - які наслідки?

Якщо вдвічі знизити ціну на газ для населення - які наслідки?

Коли ціни на газ для населення низькі, а для промисловості - високі, ринкові, то відкривається шлях до старих корупційних схем. Наприклад, коли газопостачальник начебто задешево купує газ для продажу побутовим споживачам, але насправді продає задорого промисловості, а різницю в ціні кладе собі в кишеню. Саме тому варто урівняти ціну для населення і промисловості, вважають експерти. 

DW.COM

Фактчек DW: Чи дійсно ціни на газ в Україні найвищі в Європі (відео)

Юлія Тимошенко заявила, що доходи українців значно нижчі, ніж у мешканців Євросоюзу, але тарифи на газ в Україні найвищі в Європі. DW перевірила, чи це справді так. (24.10.2018)  

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Якщо вдвічі знизити ціну на газ для населення - які наслідки?

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