 Ціна струму: чого чекати українцям? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.05.2020

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Політика й суспільство

Ціна струму: чого чекати українцям? (відео)

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?

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"Зелена" енергетика в Україні - одна з найдорожчих у Європі, населенню доведеться за це платити більше?

Тарифи на електрику для населення цього року підвищувати не будуть. У цьому українців запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-трансляції одного із засідань уряду. За його словами, у ЗМІ поширюється неправдива інформація про нібито збільшення тарифів на електроенергію, але не варто вводити громадян. Щоправда, на думку експертів, економічного підґрунтя для таких оптимістичних обіцянок немає. А штучно утримувати ціни на електрику на низькому рівні, постійно дотуючи їх з бюджету, немає сенсу. Чому українцям не уникнути підвищення цін на електроенергію - якщо не цього року, то наступного?  

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