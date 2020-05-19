Ціна струму: чого чекати українцям? (відео)

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?
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Тарифи на електрику для населення цього року підвищувати не будуть. У цьому українців запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-трансляції одного із засідань уряду. За його словами, у ЗМІ поширюється неправдива інформація про нібито збільшення тарифів на електроенергію, але не варто вводити громадян. Щоправда, на думку експертів, економічного підґрунтя для таких оптимістичних обіцянок немає. А штучно утримувати ціни на електрику на низькому рівні, постійно дотуючи їх з бюджету, немає сенсу. Чому українцям не уникнути підвищення цін на електроенергію - якщо не цього року, то наступного?
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