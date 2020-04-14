Ціна одужання від СOVID-19: чи справді лікування в Україні безкоштовне? (відео)

Щодня в Україні реєструють сотні нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Кількість хворих то зменшується до двохсот п'ятдесяти на день, то знову майже вдвічі зростає. Загалом за понад два місяці жорсткого карантину в Україні захворіло понад 22 тисячі людей. Третина з них одужали. Від початку пандемії держава обіцяє українцям повністю безкоштовне лікування. Натомість пацієнти, які вже пройшли лікування, або ще хворіють на COVID-19 і лікуються, розповідають DW дещо інше.