Ціна одужання від СOVID-19: чи справді лікування в Україні безкоштовне? (відео)

Попри обіцянки влади, лікування від COVID-19 українці здебільшого оплачують з власної кишені. А через стигматизацію хвороби пацієнти ще й зіштовхуються з образами та зневажливим ставленням. DW поспілкувалася з одужалими.
Національна служба здоров'я виплатила лікарням за надання допомоги пацієнтам майже 163 мільйони гривень
Щодня в Україні реєструють сотні нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Кількість хворих то зменшується до двохсот п'ятдесяти на день, то знову майже вдвічі зростає. Загалом за понад два місяці жорсткого карантину в Україні захворіло понад 22 тисячі людей. Третина з них одужали. Від початку пандемії держава обіцяє українцям повністю безкоштовне лікування. Натомість пацієнти, які вже пройшли лікування, або ще хворіють на COVID-19 і лікуються, розповідають DW дещо інше.
Фізик Валентин Стадницький був одним з дослідників, що довели - маски можуть значно уповільнити поширення SARS-CoV-2. DW поговорило з ним про його роботу у США. (29.05.2020)
Українські органи влади запевняють, що в Україні від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 помирає 2,6 відсотка недужих. (11.05.2020)