 Ціна одужання від СOVID-19: чи справді лікування в Україні безкоштовне? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.05.2020

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Політика й суспільство

Ціна одужання від СOVID-19: чи справді лікування в Україні безкоштовне? (відео)

Попри обіцянки влади, лікування від COVID-19 українці здебільшого оплачують з власної кишені. А через стигматизацію хвороби пацієнти ще й зіштовхуються з образами та зневажливим ставленням. DW поспілкувалася з одужалими.

Швидка допомога (picture-alliance/Photoshot)

Національна служба здоров'я виплатила лікарням за надання допомоги пацієнтам майже 163 мільйони гривень

Щодня в Україні реєструють сотні нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Кількість хворих то зменшується до двохсот п'ятдесяти на день, то знову майже вдвічі зростає. Загалом за понад два місяці жорсткого карантину в Україні захворіло понад 22 тисячі людей. Третина з них одужали.  Від початку пандемії держава обіцяє українцям повністю безкоштовне лікування. Натомість пацієнти, які вже пройшли лікування, або ще хворіють на COVID-19 і лікуються, розповідають DW дещо інше.

DW.COM

Коронавірус: як вчений з України допоміг довести важливість масок

Фізик Валентин Стадницький був одним з дослідників, що довели - маски можуть значно уповільнити поширення SARS-CoV-2. DW поговорило з ним про його роботу у США. (29.05.2020)  

В Україні від COVID-19 вмирають 2,6 відсотка хворих

Українські органи влади запевняють, що в Україні від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 помирає 2,6 відсотка недужих. (11.05.2020)  

Світовий банк виділяє Україні ще 135 мільйонів доларів на охорону здоров'я

Світовий банк схвалив виділення Україні додаткових 135 мільйонів доларів на охорону здоров'я. 35 мільйонів з них спрямують на протидію поширенню епідемії COVID-19. (28.04.2020)  

Аудіо й відео до теми

Невидимий фронт: як українські лікарі протидіють COVID-19 (20.05.2020)  

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